1인 가구 1천만 돌파…‘나홀로 세대’ 확산 뚜렷

1인 가구가 지난해 말 기준으로 1천만 세대를 돌파한 것으로 나타났습니다.



행정안전부가 오늘(27일) 발표한 ‘2025년 행정안전통계연보’에 따르면 지난해 말 전체 세대 수는 2,411만 8천여 세대로, 2020년보다 약 100만 세대 늘었습니다.



특히 1인 가구는 1천만 세대를 넘겨 전체의 42%를 차지한 것으로 조사됐습니다.



지난 2020년 처음으로 900만 세대를 넘어선 뒤 4년 만에 다시 1천만 세대를 돌파한 것으로, ‘나홀로 세대’ 확산 경향이 뚜렷해진 겁니다.



반면, 4인 이상 세대는 같은 기간 461만 세대에서 394만 세대로 줄어 가족 규모가 작아지는 흐름을 보였습니다.



주민등록 인구는 2020년 5,183만 명에서 2024년 5,122만 명으로 줄며 5년째 감소세가 이어졌습니다. 다만 인구 감소 폭은 2022년을 정점으로 다소 완화됐습니다.



디지털 전환도 속도를 내는 것으로 나타났습니다. 온라인 민원 이용률은 2020년 59.4%에서 지난해 83.7%로 24%포인트 넘게 뛰었습니다.



전자증명서 발급 건수도 같은 기간 48만 건에서 2,620만 건으로 54배 늘었고, 공공데이터 민간 활용도 2,084만 건에서 7,579만 건으로 3.6배 증가했습니다.



[사진 출처 : 행정안전부 홈페이지 제공]



