2분기 합계출산율 0.76명…증가율 역대 최대

올해 2분기 합계출산율이 0.76명을 기록했습니다.



지난해 2분기보다 0.05명 늘어난 결과입니다.



통계청이 오늘(27일) 발표한 '2025년 6월 인구 동향'을 보면, 올해 2분기 출생아는 6만 979명으로 지난해 같은 기간보다 4,157명, 7.3% 늘었습니다.



1981년 통계가 작성된 이래 2분기 기준으로 가장 큰 폭의 증가율입니다.



출생아 수 기준으로는 2021년 2분기 이후 가장 큰 규모입니다.



2분기 합계출산율은 0.76명으로 1년 전보다 0.05명 늘었습니다.



6월 출생아 수도 1만 9,953명으로 지난해 6월보다 1,709명, 9.4% 늘었습니다.



6월 기준 출생아 수는 2015년 6월 이후 계속해서 감소세를 이어오다 10년 만에 다시 증가세로 전환했습니다.



월별 출생아 수는 지난해 7월부터 12개월 연속 증가세를 보이고 있습니다.



현재 주 출산 연령대인 30살~34살 사이의 연령대 인구가 상대적으로 많은 영향입니다.



이른바 2차 베이비붐 세대로 불리는 1960년 초반부터 1970년 초반 출생 세대의 자녀 세대로 30살 이하 연령대보다 상대적으로 많습니다.



박현정 통계청 인구동향과장은 "혼인 건수와 주 출산 연령 규모가 증가한 영향이 크다"며 "결혼·출산에 대한 인식 변화와 정책적인 부분도 영향을 미친 거로 보인다"고 설명했습니다.



출산의 선행 지표인 혼인 건수도 계속 증가하고 있습니다.



6월 혼인 건수는 1만 8,487건으로 1년 전 같은 달보다 9.1% 늘었습니다.



2분기 혼인 건수는 5만 9,169건으로 전년보다 5.8% 증가했습니다.



6월 이혼 건수는 6천 777건으로 6.0% 감소했습니다.



6월 사망자 수는 2만 7,270명 전년 같은 달보다 1.5% 증가했습니다.



출생아 수에서 사망자 수를 뺀 인구 자연 증가는 7천 317명 감소를 기록했습니다.



[사진 출처 : 통계청 홈페이지 제공]



