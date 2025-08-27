경제

2분기 합계출산율 0.76명…증가율 역대 최대

입력 2025.08.27 (12:00) 수정 2025.08.27 (12:08)

올해 2분기 합계출산율이 0.76명을 기록했습니다.

지난해 2분기보다 0.05명 늘어난 결과입니다.

통계청이 오늘(27일) 발표한 '2025년 6월 인구 동향'을 보면, 올해 2분기 출생아는 6만 979명으로 지난해 같은 기간보다 4,157명, 7.3% 늘었습니다.

1981년 통계가 작성된 이래 2분기 기준으로 가장 큰 폭의 증가율입니다.

출생아 수 기준으로는 2021년 2분기 이후 가장 큰 규모입니다.

2분기 합계출산율은 0.76명으로 1년 전보다 0.05명 늘었습니다.

6월 출생아 수도 1만 9,953명으로 지난해 6월보다 1,709명, 9.4% 늘었습니다.

6월 기준 출생아 수는 2015년 6월 이후 계속해서 감소세를 이어오다 10년 만에 다시 증가세로 전환했습니다.

월별 출생아 수는 지난해 7월부터 12개월 연속 증가세를 보이고 있습니다.

현재 주 출산 연령대인 30살~34살 사이의 연령대 인구가 상대적으로 많은 영향입니다.

이른바 2차 베이비붐 세대로 불리는 1960년 초반부터 1970년 초반 출생 세대의 자녀 세대로 30살 이하 연령대보다 상대적으로 많습니다.

박현정 통계청 인구동향과장은 "혼인 건수와 주 출산 연령 규모가 증가한 영향이 크다"며 "결혼·출산에 대한 인식 변화와 정책적인 부분도 영향을 미친 거로 보인다"고 설명했습니다.

출산의 선행 지표인 혼인 건수도 계속 증가하고 있습니다.

6월 혼인 건수는 1만 8,487건으로 1년 전 같은 달보다 9.1% 늘었습니다.

2분기 혼인 건수는 5만 9,169건으로 전년보다 5.8% 증가했습니다.

6월 이혼 건수는 6천 777건으로 6.0% 감소했습니다.

6월 사망자 수는 2만 7,270명 전년 같은 달보다 1.5% 증가했습니다.

출생아 수에서 사망자 수를 뺀 인구 자연 증가는 7천 317명 감소를 기록했습니다.

[사진 출처 : 통계청 홈페이지 제공]

최인영
최인영 기자

