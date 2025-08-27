편의점·휴게소 먹는샘물 ‘무라벨’ 우선…업계와 업무협약

앞으로 전국의 편의점과 휴게소에서 먹는샘물을 팔 때 상표 띠가 없는(무라벨) 제품을 우선 판매하게 됩니다.



환경부는 내일(28일) 주요 편의점 6개 사, 한국도로공사, 대한상공회의소, 한국편의점산업협회와 ‘무라벨’ 먹는샘물 제품 확산을 위한 업무협약을 체결한다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



업무협약에 따라 앞으로 편의점 업계와 도로공사 등은 각각 전국의 가맹점, 휴게소와 협력해 무라벨 제품을 업장에서 우선 취급·판매할 방침입니다.



환경부는 온라인 판매의 경우 무라벨 전환이 속도를 내고 있지만 오프라인 판매는 상대적으로 라벨 제품의 판매 비율이 높다며, 이들 제품의 무라벨 전환을 촉진하기 위해 업무협약을 맺게 됐다고 설명했습니다.



한국샘물협회의 통계를 보면, 지난해 제조 기준 무라벨 먹는샘물 제품의 비율은 62%까지 늘었습니다.



환경부는 무라벨 제도가 안착하면 연간 약 1천800톤의 플라스틱 사용을 줄일 수 있고, 분리배출도 보다 편리해질 것으로 기대하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



