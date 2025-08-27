경제

첫 아이 만나는 나이…아빠 35.4세 엄마 33.1세

입력 2025.08.27 (12:00) 수정 2025.08.27 (12:07)

지난해 엄마는 평균 33.1세에, 아빠는 35.4세에 첫째 아이를 낳은 것으로 조사됐습니다.

통계청의 '2024년 출생 통계'를 보면, 엄마의 첫째 아이 평균 출산연령은 33.1세로 1년 전보다 0.1세 늘었습니다.

둘째 아이를 낳는 엄마의 평균 나이는 34.4세, 셋째 아이는 35.5세, 넷째 아이 이상은 36.5세로 집계됐습니다.

첫째 아이를 만나는 아빠의 평균 나이도 1년 전보다 0.1세 늘어난 35.4세였습니다.

결혼한 부부가 2년 안에 첫째 아이를 낳는 비율은 52.6%로, 1년 전보다 0.5%P 증가했습니다.

부부가 결혼한 뒤 첫째 아이를 낳는 데까지 걸리는 기간은 평균 2.5년이었습니다.

지난해 태어난 총 출생아는 23만 8천 3백 명으로 1년 전보다 3.6% 늘었습니다.

지난해 합계출산율은 0.75명으로 최저점을 찍었던 2023년(0.72명)보다 0.03명 늘었습니다.

[사진 출처 : 통계청 제공]

김준범
김준범 기자

