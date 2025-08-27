전국 한낮 무더위…강원 영동은 다소 기온 내려가

오늘은 전국에 가끔 구름이 많고 무더운 날씨가 이어지겠습니다.



강원 영동과 경북 북부에는 비가 오는 곳이 있겠고, 충북 북부와 경남 내륙, 제주도에도 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.



강수량은 제주도가 5에서 40mm, 이외 지역은 5에서 20mm 정도로 예상되고, 가뭄이 극심한 강원 동해안은 5mm 안팎에 그치겠습니다.



오늘 동풍의 영향을 받는 강원 영동은 체감온도가 30℃ 안팎으로 낮아지겠지만, 서쪽 지역은 여전히 체감온도가 33℃ 안팎으로 오르며 폭염특보가 내려졌습니다.



오늘 낮 기온은 서울이 34도 등 전국이 28도에서 35도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 25도 등 전국이 20도에서 25도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠습니다.



오늘과 내일 바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



금요일과 주말에는 수도권과 강원도에, 다음 주 월요일에는 전국에 비가 예상됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!