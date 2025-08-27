영상K 8·25 한미 정상회담

'마스가!' 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길 [지금뉴스]

입력 2025.08.27 (12:10) 수정 2025.08.27 (12:10)

이재명 대통령이, 한화가 인수한 미국 필리조선소를 방문했습니다.

이날 조선소에서는 미국 해양청이 발주한 국가 안보 다목적선 '스테이트 오브 메인호' 명명식이 열렸는데, 여기 참석해 한미 조선업 협력을 강조한 겁니다.

이 대통령은 축사를 통해 "대한민국 조선업이 미국의 해양 안보를 강화하고 미국 조선업 부활에 기여하는 새로운 도전의 길에 나선다"며 "'마스가 프로젝트'로 미국 조선업과 대한민국 조선업이 더불어 도약하는 '윈윈'의 성과를 만들어낼 것"이라고 밝혔습니다.

필리조선소는 1801년 미국 해군 조선소로 설립돼 1997년 민영조선소로 출범한 이후 지난해 12월 한화그룹이 인수했습니다.

'스테이트 오브 메인' 호는 한화가 필리조선소로 새출발한 이후 처음으로 완성된 선박입니다.

■ 한화 "미 필리조선소에 50억 달러 추가 투자, 건조능력 연 20척으로"

한화 그룹은 한미 정상회담을 계기로 미국 필리조선소에 50억 달러를 투자하겠다고 밝혔습니다.

현재는 연간 1척에서 1.5척만 건조할 수 있지만, 건조능력을 1년에 20척까지 확대하겠다는 계획도 내놨습니다.

우선 한화그룹 계열사인 한화해운이 중형 유조선 10척과 LNG 운반선 1척을 발주했는데, 이를 시작으로 건조 능력을 입증하겠다는 계획인 것으로 보입니다.

필리조선소에서 마지막 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사는 3박 6일간의 방일·방미 일정을 마치고 귀국길에 올랐습니다.

