930뉴스(부산)

국가도시공원 탄력…1호 지정은?

입력 2025.08.27 (12:10) 수정 2025.08.27 (15:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[930뉴스 부산 오프닝]

[930뉴스 부산 오프닝]
터널 연기 배출 ‘부실’…사고 나서야 교체?

터널 연기 배출 ‘부실’…사고 나서야 교체?

다음
[앵커]

최근 국가도시공원 지정 요건을 완화하는 법률이 마련돼 각 지방자치단체가 '전국 1호' 공원 지정 경쟁을 벌이고 있습니다.

부산의 숙원이었던 낙동강 일대 250만 평이 전국 1호 국가도시공원에 도전하고 있습니다.

보도에 강성원 기자입니다.

[리포트]

세계적인 철새도래지이자 유네스코 생물권 보전 지역인 낙동강 하구 을숙도 일대입니다.

이곳을 국가도시공원으로 만드는 일은 20여 년 전부터 부산의 숙원이었습니다.

하지만 2016년 개정된 공원녹지법이 발목을 잡았습니다.

지정 대상 3백만 제곱미터 이상을 지방자치단체가 소유해야 한다는 것이었는데, 최근 법 개정을 통해 지자체 소유 면적이 백만 제곱미터 이상으로 완화됐습니다.

따라서 을숙도와 맥도생태공원 일대 558만 제곱미터에 대한 국가도시공원 지정이 가능해집니다.

[김승환/낙동강 하구 국가도시공원 지정 범시민추진본부 대표 : "현행 제도상으로는 어려웠기 때문에 시민들이 국가도시공원 법을 제안하게 되고 거기에 또 학회나 지자체나 국회의원 많은 분이 참여해서 (만든 결과라고 생각합니다.)"]

국가도시공원 지정 요건 완화로 부산과 인천,대구, 광주 등 4개 지자체가 1호 국가도시공원 지정을 위한 유치전에 나섰습니다.

부산시는 법률안 마련부터 주도적 역할을 해왔고 1호 지정이 갖는 상징성과 경제 유발효과 등을 고려하면 절대 놓칠 수 없다는 입장입니다.

[이동흡/부산시 공원도시과장 : "낙동강 하구 국가도시공원이 국가적으로 가치를 갖고 있고 많은 시민들이 이를 염원하고 있다는 내용을 (적극적으로 알려 나갈 계획입니다.)"]

부산 시민의 숙원인 1호 국가도시공원, 국토부는 관련 법률안 시행령 개정 등을 거쳐 내년 하반기쯤 지정할 예정입니다.

KBS 뉴스 강성원입니다.

촬영기자:이한범/그래픽:김소연

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국가도시공원 탄력…1호 지정은?
    • 입력 2025-08-27 12:10:31
    • 수정2025-08-27 15:25:11
    930뉴스(부산)
[앵커]

최근 국가도시공원 지정 요건을 완화하는 법률이 마련돼 각 지방자치단체가 '전국 1호' 공원 지정 경쟁을 벌이고 있습니다.

부산의 숙원이었던 낙동강 일대 250만 평이 전국 1호 국가도시공원에 도전하고 있습니다.

보도에 강성원 기자입니다.

[리포트]

세계적인 철새도래지이자 유네스코 생물권 보전 지역인 낙동강 하구 을숙도 일대입니다.

이곳을 국가도시공원으로 만드는 일은 20여 년 전부터 부산의 숙원이었습니다.

하지만 2016년 개정된 공원녹지법이 발목을 잡았습니다.

지정 대상 3백만 제곱미터 이상을 지방자치단체가 소유해야 한다는 것이었는데, 최근 법 개정을 통해 지자체 소유 면적이 백만 제곱미터 이상으로 완화됐습니다.

따라서 을숙도와 맥도생태공원 일대 558만 제곱미터에 대한 국가도시공원 지정이 가능해집니다.

[김승환/낙동강 하구 국가도시공원 지정 범시민추진본부 대표 : "현행 제도상으로는 어려웠기 때문에 시민들이 국가도시공원 법을 제안하게 되고 거기에 또 학회나 지자체나 국회의원 많은 분이 참여해서 (만든 결과라고 생각합니다.)"]

국가도시공원 지정 요건 완화로 부산과 인천,대구, 광주 등 4개 지자체가 1호 국가도시공원 지정을 위한 유치전에 나섰습니다.

부산시는 법률안 마련부터 주도적 역할을 해왔고 1호 지정이 갖는 상징성과 경제 유발효과 등을 고려하면 절대 놓칠 수 없다는 입장입니다.

[이동흡/부산시 공원도시과장 : "낙동강 하구 국가도시공원이 국가적으로 가치를 갖고 있고 많은 시민들이 이를 염원하고 있다는 내용을 (적극적으로 알려 나갈 계획입니다.)"]

부산 시민의 숙원인 1호 국가도시공원, 국토부는 관련 법률안 시행령 개정 등을 거쳐 내년 하반기쯤 지정할 예정입니다.

KBS 뉴스 강성원입니다.

촬영기자:이한범/그래픽:김소연
강성원
강성원 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 <br>본회의 통과…사고 774일 만

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 본회의 통과…사고 774일 만
‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결

‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결
‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.