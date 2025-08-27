초등학교 앞 도로에서 승합차 불…940만 원 피해
입력 2025.08.27 (12:11) 수정 2025.08.27 (15:25)
어제 저녁 6시 20분쯤 부산 영도구의 한 초등학교 앞 도로에 있던 경유 승합차에 불이 나 5분여 만에 꺼졌습니다.
이 불로 인명 피해는 없었지만 차량이 모두 불에 타 소방서 추산 940만 원 상당의 재산피해가 났습니다.
경찰과 소방당국은 엔진룸 부근에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
최위지 기자 allways@kbs.co.kr최위지 기자의 기사 모음
