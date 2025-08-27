연합뉴스

BTS 지민, 배우 송다은과 열애설…엘리베이터 영상 퍼져

입력 2025.08.27 (12:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

그룹 방탄소년단(BTS) 지민과 배우 송다은의 열애설이 제기됐다.

27일 가요계에 따르면 송다은은 최근 자신의 틱톡 계정에 아파트 복도로 추정되는 공간에서 촬영한 영상을 올렸다.

영상에는 송다은이 엘리베이터 문 앞에서 지민을 기다리는 장면과, 송다은을 보고 놀란 지민이 "나 들어오는 거 알았어? 내가 일부러 말 안 하고 온 건데"라고 말하는 모습이 담겼다.

송다은이 올린 영상은 곧 삭제됐으나 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에 퍼졌고 두 사람의 열애설로 이어졌다.

지민의 소속사 빅히트 뮤직은 지금까지 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.

두 사람은 과거에도 열애설이 불거진 바 있다. 지난해에는 송다은이 지민을 연상시키는 사진을 SNS에 올렸다가 곧바로 삭제했다.

송다은은 2018년 연애 프로그램 '하트시그널 2'에 출연해 이름을 알린 연기자로 드라마 '지고는 못 살아', '한 번 다녀왔습니다' 등에 출연했다.

지민은 지난 6월 군 복무를 마쳤으며 내년 봄 컴백을 앞두고 있다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • BTS 지민, 배우 송다은과 열애설…엘리베이터 영상 퍼져
    • 입력 2025-08-27 12:11:43
    연합뉴스
그룹 방탄소년단(BTS) 지민과 배우 송다은의 열애설이 제기됐다.

27일 가요계에 따르면 송다은은 최근 자신의 틱톡 계정에 아파트 복도로 추정되는 공간에서 촬영한 영상을 올렸다.

영상에는 송다은이 엘리베이터 문 앞에서 지민을 기다리는 장면과, 송다은을 보고 놀란 지민이 "나 들어오는 거 알았어? 내가 일부러 말 안 하고 온 건데"라고 말하는 모습이 담겼다.

송다은이 올린 영상은 곧 삭제됐으나 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에 퍼졌고 두 사람의 열애설로 이어졌다.

지민의 소속사 빅히트 뮤직은 지금까지 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.

두 사람은 과거에도 열애설이 불거진 바 있다. 지난해에는 송다은이 지민을 연상시키는 사진을 SNS에 올렸다가 곧바로 삭제했다.

송다은은 2018년 연애 프로그램 '하트시그널 2'에 출연해 이름을 알린 연기자로 드라마 '지고는 못 살아', '한 번 다녀왔습니다' 등에 출연했다.

지민은 지난 6월 군 복무를 마쳤으며 내년 봄 컴백을 앞두고 있다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 <br>귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ <br>발언 비난…“허망한 망상”

북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“허망한 망상”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ <br>현직 경기도의원 3명 구속

‘지자체 ITS 사업 수뢰 의혹’ 현직 경기도의원 3명 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.