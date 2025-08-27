전국체전 ‘컨테이너’ 무대서 개막식…연출안 확정
입력 2025.08.27 (12:11) 수정 2025.08.27 (15:27)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오는 10월 부산에서 열리는 전국체전 개막식은 '배 들어온다, 부산!'을 주제로 컨테이너 무대 위에서 펼쳐집니다.
또 폐회식은 다음 개최지 제주와의 연결을 바닷길과 하늘길로 표현합니다.
부산시는 전국체육대회 개·폐회식 연출 최종안 보고회를 갖고 이 같은 연출안을 확정했습니다.
25년 만에 부산에서 열리는 전국체전은 10월 17일부터 23일까지 개최되며 개·폐회식 연출은 박칼린 총감독이 맡았습니다.
또 폐회식은 다음 개최지 제주와의 연결을 바닷길과 하늘길로 표현합니다.
부산시는 전국체육대회 개·폐회식 연출 최종안 보고회를 갖고 이 같은 연출안을 확정했습니다.
25년 만에 부산에서 열리는 전국체전은 10월 17일부터 23일까지 개최되며 개·폐회식 연출은 박칼린 총감독이 맡았습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전국체전 ‘컨테이너’ 무대서 개막식…연출안 확정
-
- 입력 2025-08-27 12:11:48
- 수정2025-08-27 15:27:31
오는 10월 부산에서 열리는 전국체전 개막식은 '배 들어온다, 부산!'을 주제로 컨테이너 무대 위에서 펼쳐집니다.
또 폐회식은 다음 개최지 제주와의 연결을 바닷길과 하늘길로 표현합니다.
부산시는 전국체육대회 개·폐회식 연출 최종안 보고회를 갖고 이 같은 연출안을 확정했습니다.
25년 만에 부산에서 열리는 전국체전은 10월 17일부터 23일까지 개최되며 개·폐회식 연출은 박칼린 총감독이 맡았습니다.
또 폐회식은 다음 개최지 제주와의 연결을 바닷길과 하늘길로 표현합니다.
부산시는 전국체육대회 개·폐회식 연출 최종안 보고회를 갖고 이 같은 연출안을 확정했습니다.
25년 만에 부산에서 열리는 전국체전은 10월 17일부터 23일까지 개최되며 개·폐회식 연출은 박칼린 총감독이 맡았습니다.
-
-
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.