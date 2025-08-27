부산서 구글 ‘AI 스타트업 스쿨’ 출범 기념 행사

동영상 고정 취소

구글 'AI 스타트업 스쿨' 출범을 기념하는 교류 행사, '스타트업 포차'가 부산에서 열렸습니다.



'스타트업 포차'는 구글이 창업 생태계를 활성화하기 위해 서울에 둔 '구글 스타트업 캠퍼스'에서 매달 개최하는 교류 행사로 올해는 '구글 스타트업 캠퍼스' 10주년을 기념해 부산을 시작으로 광주, 경주로 지역 투어를 진행합니다.



'AI 스타트업 스쿨'은 다음 달 30일까지 매주 한 차례, 모두 6차례 과정으로 부산 유라시아플랫폼에서 진행됩니다.



