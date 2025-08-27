부산서 구글 ‘AI 스타트업 스쿨’ 출범 기념 행사
입력 2025.08.27 (12:12) 수정 2025.08.27 (15:27)
구글 'AI 스타트업 스쿨' 출범을 기념하는 교류 행사, '스타트업 포차'가 부산에서 열렸습니다.
'스타트업 포차'는 구글이 창업 생태계를 활성화하기 위해 서울에 둔 '구글 스타트업 캠퍼스'에서 매달 개최하는 교류 행사로 올해는 '구글 스타트업 캠퍼스' 10주년을 기념해 부산을 시작으로 광주, 경주로 지역 투어를 진행합니다.
'AI 스타트업 스쿨'은 다음 달 30일까지 매주 한 차례, 모두 6차례 과정으로 부산 유라시아플랫폼에서 진행됩니다.
부산서 구글 'AI 스타트업 스쿨' 출범 기념 행사
입력 2025-08-27 12:12:10
수정2025-08-27 15:27:31
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr
