일본 자민당 선거 패인 분석 내달 2일 양원 총회에 보고

잇단 선거 패배 이후 일본 여당 자민당 내 조기 총재 선거 실시 요구가 불거진 가운데 이시바 시게루 총리의 책임론을 언급하는 선거 패인 평가 총괄 보고서가 다음달 2일 의원 총회에 보고될 예정입니다.



자민당은 지난 7월 참의원 선거 패배 요인을 분석하기 위해 구성한 총괄 위원회를 오는 29일 열어 보고서 초안을 논의한 뒤 다음달 2일 양원 의원 총회에 이를 보고해 정식으로 채택할 방침입니다.



이에 따라 당 총재인 이시바 총리를 비롯한 당 지도부의 책임이 총괄 보고서에 어떻게 언급되는지가 이시바 총리의 책임론을 둘러싼 당 안팎의 여론 향방에 적잖은 영향을 줄 전망입니다.



참의원 선거 패배 뒤 이시바 총리의 책임론이 불거지면서 조기 총재 선거 요구가 제기됐으나 옛 아베파 의원들을 중심으로 2023년 터진 비자금 스캔들도 이에 못지않게 선거 참패의 주요 원인으로 거론되고 있습니다.



요미우리신문은 "양원 의원 총회 후에 당 총재선거관리위원회가 조기 총재 선거에 대한 찬반 의사를 확인하는 절차를 개시할 것으로 보인다"고 전했습니다.



자민당 규칙 6조4항(리콜 규정)에 따르면 현재 당 소속 의원 295명과 광역지자체 지부 대표자 47명 등 총 342명을 상대로 찬반을 물어 과반수인 172명 이상이 찬성하면 조기 총재 선거를 치를 수 있습니다.



이시바 총리의 원래 총재 임기는 2027년 9월까지입니다. 조기 총재 선거가 실시될 경우 규정상 이시바 총리의 입후보도 가능합니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



