신임 이진수 부산시 금융창업정책관 임용
입력 2025.08.27 (12:12) 수정 2025.08.27 (15:27)
부산시는 이진수 금융위원회 부이사관을 새 금융창업정책관에 임용했습니다.
이 정책관의 임기는 내년 8월 26일까지 1년입니다.
금융창업정책관은 금융중심지 기반 시설 확충과 금융기술 혁신 지원 등 금융 관련 각종 업무와 창업·벤처 지원 정책을 총괄합니다.
부산시는 중앙부처와 인사 교류를 위해 해당 직위를 두고 있습니다.
