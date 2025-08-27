신임 이진수 부산시 금융창업정책관 임용

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

부산시는 이진수 금융위원회 부이사관을 새 금융창업정책관에 임용했습니다.



이 정책관의 임기는 내년 8월 26일까지 1년입니다.



금융창업정책관은 금융중심지 기반 시설 확충과 금융기술 혁신 지원 등 금융 관련 각종 업무와 창업·벤처 지원 정책을 총괄합니다.



부산시는 중앙부처와 인사 교류를 위해 해당 직위를 두고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!