국민의힘 새 지도부 첫 공식 일정 시작…민주당 “한미회담 성공적”

[앵커]



국민의힘 장동혁 대표 등 신임 지도부가 현충원 참배로 공식 일정을 시작했습니다.



여야는 한미 정상회담 평가를 두고는 엇갈린 입장을 내놨습니다.



오후 국회 본회의에서는 오송 참사 국정조사 계획서가 처리될 예정입니다.



보도에 김청윤 기자입니다.



[리포트]



국민의힘 신임 지도부가 국립 서울현충원 참배로 첫 공식 일정을 시작했습니다.



장동혁 당 대표는 헌화와 분향을 한 뒤 방명록에 "정도직진, 자유와 번영의 대한민국 반드시 지켜내겠다"고 썼습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : "저희가 제대로 된 야당으로서 국민께 먼저 다가가고 국민의 목소리를 먼저 듣고 국민의 목소리를 더 많이 담아내겠습니다. 저희가 실천으로 보여드리겠습니다."]



국민의힘은 한미 정상회담에 대해 과도한 대미 투자를 약속해 우리 경제에 부담이 커졌다고 비판했습니다.



농산물 개방에 대해서도 미국과 명확히 정리가 되지 않았다고 폄하했습니다.



반면, 민주당은 트럼프에 대한 철저한 연구로 첫 단추를 잘 꿴 정상회담이었다고 호평했습니다.



트럼프 대통령이 나서 북한과의 관계를 개선하고 평화의 물꼬를 트도록 유도해 가장 큰 외교적 문제도 풀어나가고 있다고 평가했습니다.



[정청래/더불어민주당 대표 : "트럼프 대통령은 피스메이커가 되고 나는 페이스 메이커가 되겠다라는 것은 어쩌면 지금 멈춰서 버린 한반도 시계를 다시 돌릴 수 있는…"]



민주당은 어제 발의한 3대 특검법 개정안과 관련해 수사 대상과 인력, 기간을 확대해 진실과 정의를 바로세우겠다고도 약속했습니다.



오늘 오후 열리는 국회 본회의에서는 '충북 오송 지하차도 참사'에 대한 국정조사 계획서가 여야 합의로 처리될 예정입니다.



이 밖에도 참전유공자예우법과 한국산업은행법 등 비쟁점 법안을 표결합니다.



KBS 뉴스 김청윤입니다.



영상편집:이형주



