‘이춘석 차명 거래 의혹’ 국회사무처 압수수색
입력 2025.08.27 (12:13) 수정 2025.08.27 (12:24)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 오늘 오전 국회 사무처를 압수수색 했습니다.
서울지방경찰청 금융범죄수사대는 이춘석 의원 및 보좌진의 국회 출입 기록 등을 요구했으며 국회 사무처는 임의 협조 형식으로 자료를 제출 중입니다.
앞서 경찰은 25일 "이춘석 의원을 포함해 총 29명에 대한 수사를 마쳤다"며, 필요시 이 의원을 추가로 불러 조사하겠다고 밝혔습니다.
서울지방경찰청 금융범죄수사대는 이춘석 의원 및 보좌진의 국회 출입 기록 등을 요구했으며 국회 사무처는 임의 협조 형식으로 자료를 제출 중입니다.
앞서 경찰은 25일 "이춘석 의원을 포함해 총 29명에 대한 수사를 마쳤다"며, 필요시 이 의원을 추가로 불러 조사하겠다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘이춘석 차명 거래 의혹’ 국회사무처 압수수색
-
- 입력 2025-08-27 12:13:54
- 수정2025-08-27 12:24:22
무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 오늘 오전 국회 사무처를 압수수색 했습니다.
서울지방경찰청 금융범죄수사대는 이춘석 의원 및 보좌진의 국회 출입 기록 등을 요구했으며 국회 사무처는 임의 협조 형식으로 자료를 제출 중입니다.
앞서 경찰은 25일 "이춘석 의원을 포함해 총 29명에 대한 수사를 마쳤다"며, 필요시 이 의원을 추가로 불러 조사하겠다고 밝혔습니다.
서울지방경찰청 금융범죄수사대는 이춘석 의원 및 보좌진의 국회 출입 기록 등을 요구했으며 국회 사무처는 임의 협조 형식으로 자료를 제출 중입니다.
앞서 경찰은 25일 "이춘석 의원을 포함해 총 29명에 대한 수사를 마쳤다"며, 필요시 이 의원을 추가로 불러 조사하겠다고 밝혔습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.