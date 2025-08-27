[기후는 말한다] 애플, 독일서 ‘탄소 중립 광고 금지’ 판결

동영상 고정 취소

애플워치가 탄소중립 제품이라고 광고를 해선 안된다며 독일 법원이 광고 금지 판결을 내렸습니다.



애플은 애플워치 생산 과정에서 온실가스를 전보다 75% 줄였고 25%는 나무 심기 프로젝트로 상쇄해 탄소배출량이 0이라고 주장했지만, 독일 환경단체는 실체가 불분명하다며 소송을 제기했습니다.



법원은 광고에 오해의 소지가 있다고 판단하고, 위반 시 건당 약 4억 원의 벌금을 내도록 했습니다.



