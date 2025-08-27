뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 서쪽 폭염특보 확대…동해안 5~20mm 비

입력 2025.08.27 (12:27) 수정 2025.08.27 (12:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[기후는 말한다] SF 영화인 줄…거대 모래폭풍 덮친 애리조나, 피해 속출

[기후는 말한다] SF 영화인 줄…거대 모래폭풍 덮친 애리조나, 피해 속출
[뉴스12 헤드라인]

[뉴스12 헤드라인]

다음
오늘 아침 서울은 12일 만에 열대야가 쉬어가며 비교적 선선했지만 한낮에는 다시 무덥겠습니다.

오늘 우리나라는 중국 북동 지방에서 동해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들면서 동풍이 불어오겠습니다.

동풍의 영향으로 강원 영동 지역은 한낮에 30도 아래에 머물겠지만 동풍이 산맥을 넘으면서 서쪽 지역에는 뜨거운 공기를 불어 넣겠습니다.

서울 34도 등 아산과 나주는 33도까지 오르겠습니다.

오늘 오전 서쪽 대부분 지역에 다시 폭염주의보가 내려졌습니다.

당분간 한낮에는 폭염이, 밤에는 열대야가 나타나겠습니다.

오늘 곳곳에 비나 소나기가 내리겠습니다.

강원 영동과 경북 북동 산지, 경북 북부 동해안에 5~20mm의 비가 내리겠고 충북 북부와 경남 중부 내륙, 제주도에 5~40mm의 소나기가 예상됩니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:김유진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [오후날씨 꿀팁] 서쪽 폭염특보 확대…동해안 5~20mm 비
    • 입력 2025-08-27 12:27:38
    • 수정2025-08-27 12:36:25
    뉴스 12
오늘 아침 서울은 12일 만에 열대야가 쉬어가며 비교적 선선했지만 한낮에는 다시 무덥겠습니다.

오늘 우리나라는 중국 북동 지방에서 동해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들면서 동풍이 불어오겠습니다.

동풍의 영향으로 강원 영동 지역은 한낮에 30도 아래에 머물겠지만 동풍이 산맥을 넘으면서 서쪽 지역에는 뜨거운 공기를 불어 넣겠습니다.

서울 34도 등 아산과 나주는 33도까지 오르겠습니다.

오늘 오전 서쪽 대부분 지역에 다시 폭염주의보가 내려졌습니다.

당분간 한낮에는 폭염이, 밤에는 열대야가 나타나겠습니다.

오늘 곳곳에 비나 소나기가 내리겠습니다.

강원 영동과 경북 북동 산지, 경북 북부 동해안에 5~20mm의 비가 내리겠고 충북 북부와 경남 중부 내륙, 제주도에 5~40mm의 소나기가 예상됩니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:김유진
박소연
박소연 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 <br>귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ <br>발언 비난…“허망한 망상”

북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“허망한 망상”
파리올림픽 양궁 국가대표 감독 청주에서 숨진 채 발견

파리올림픽 양궁 국가대표 감독 청주에서 숨진 채 발견
한덕수 전 총리 구속 영장심사…특검 “362쪽 의견서 제출”

한덕수 전 총리 구속 영장심사…특검 “362쪽 의견서 제출”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.