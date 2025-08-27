[오후날씨 꿀팁] 서쪽 폭염특보 확대…동해안 5~20mm 비

동영상 고정 취소

오늘 아침 서울은 12일 만에 열대야가 쉬어가며 비교적 선선했지만 한낮에는 다시 무덥겠습니다.



오늘 우리나라는 중국 북동 지방에서 동해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들면서 동풍이 불어오겠습니다.



동풍의 영향으로 강원 영동 지역은 한낮에 30도 아래에 머물겠지만 동풍이 산맥을 넘으면서 서쪽 지역에는 뜨거운 공기를 불어 넣겠습니다.



서울 34도 등 아산과 나주는 33도까지 오르겠습니다.



오늘 오전 서쪽 대부분 지역에 다시 폭염주의보가 내려졌습니다.



당분간 한낮에는 폭염이, 밤에는 열대야가 나타나겠습니다.



오늘 곳곳에 비나 소나기가 내리겠습니다.



강원 영동과 경북 북동 산지, 경북 북부 동해안에 5~20mm의 비가 내리겠고 충북 북부와 경남 중부 내륙, 제주도에 5~40mm의 소나기가 예상됩니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:김유진



