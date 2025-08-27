동영상 고정 취소

“한미 조선업 더불어 도약”…내일 새벽 귀국



순방 마지막 날인 오늘 이재명 대통령이 필라델피아 필리조선소를 시찰하고 "마스가 프로젝트로 한미 조선업이 더불어 도약하는 성과를 낼 것"이라고 말했습니다. 이 대통령은 우리 시각 내일 새벽 귀국합니다.



“한미 무역합의 최종 해결”…“9천억 달러 유치”



트럼프 대통령은 한미 무역합의에 문제가 있었지만, 어제 정상회담에서 최종 해결됐다고 말했습니다. "한국이 합의를 지켰다"며 "잘된 일"이라고 강조했습니다. 러트닉 미 상무장관은 한국과 일본에서 9천억 달러의 경제 안보 투자를 이끌어냈다고 자평했습니다.



“비핵화는 허망한 망상”…‘정상회담’ 언급 없어



방미 기간 이재명 대통령의 '비핵화' 발언을 두고 북한이 논평을 통해 "천진한 꿈"이자 "허망한 망상"이라고 비난했습니다. 다만 북한은 한미 정상회담 자체에 대한 언급이나, 미국에 대한 비난 메시지는 논평에 담지 않았습니다.



한덕수 구속 갈림길…권성동 특검 출석



'내란 우두머리 방조 혐의'를 받는 한덕수 전 국무총리에 대한 구속 여부가 이르면 오늘 밤 결정됩니다. 권성동 국민의힘 의원은 통일교 정치자금 수수 혐의를 받는 피의자 신분으로 오늘 오전 김건희 특검팀에 출석해 조사를 받고 있습니다.



