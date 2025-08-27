오산시, 동탄 초대형 물류센터 경기도 심의 통과에 “강력 투쟁”

경기 화성시 동탄2신도시 내 초대형 물류센터 건립사업 계획이 최근 경기도 교통영향평가 심의위원회(이하 교평위) 심의를 통과한 데 대해 극심한 교통혼잡 등을 이유로 반대해 온 오산시가 “사전 협의 없는 불도저식 행정”이라며 강력한 반대 투쟁에 나서겠다고 밝혔습니다.



앞서 경기도 교평위는 지난 21일 동탄2 물류센터 건립 사업 계획을 원안 통과시켰습니다.



오산시와 인접한 화성시 장지동 1131 일대에 조성 예정인 이 물류센터는 연면적 40만6천여㎡, 지하 4층~지상 7층 규모로 서울 코엑스와 비슷한 크기입니다.



건축 총면적은 당초 계획 52만3천여㎡에서 12만㎡가량 축소 조정됐으나, 인근 지역 교통대란은 불가피할 것으로 오산시는 보고 있습니다.



오산시는 화성시가 사전에 오산시와 건립사업 계획에 대한 사전 협의를 충분히 하지 않았고, 최종 검토보고서도 졸속으로 처리했다고 반발하고 있습니다.



경기도 교평위가 물류센터 완공 후 주변 국가지원지방도 82호선의 하루 교통량이 2027년 1만2천여 대에 달할 것으로 예측하면서도 교통대란에 대한 해결 방안을 마련하지 않은 채 원안 통과시킨 것은 심각한 문제라고 오산시는 주장했습니다.



오산시 측은 “화성시가 물류센터 조성 최종보고서를 심의회 개최 이틀 전에야 오산시에 통보했다”며 “이틀이란 시간은 충분한 검토를 하기에 턱없이 부족한 시간으로, 졸속 처리를 하려는 것이 아니었는지 의심하게 된다”고 밝혔습니다.



이권재 오산시장은 “정치권은 물론 오산·동탄 시민들과 연대해 물류센터 조성 계획 백지화를 위한 강력한 투쟁을 할 것”이라며 “화성시는 주민 의견을 외면한 일방적인 개발행정을 즉각 철회해야 한다”고 말했습니다.



