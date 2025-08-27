경기교육청, 고교학점제 공간조성사업 49개교 선정
입력 2025.08.27 (12:31)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경기도교육청은 2026년 고교학점제 학교 공간조성사업 대상으로 49개교를 선정했다고 밝혔습니다.
고교학점제 학교 공간조성사업은 학생의 과목 선택권을 보장하고 자기 주도적 학습을 지원하는 공간의 조성을 목표로 추진하는 사업입니다.
내년도 사업 대상 학교는 수원·성남·의정부 등 16개 지역의 일반계고 41곳과 부천·고양 등 8개 지역의 직업계고 8곳입니다.
사업에는 약 350억 원이 투입되며 고교학점제 공간 조성과 함께 경기공유학교, 경기온라인학교 등을 운영할 수 있는 공간도 마련할 계획입니다.
도교육청 관계자는 "2022년부터 체계적으로 준비해 온 고교학점제가 학교 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 경기교육만의 새로운 고교학점제 학교 공간조성사업을 지속해서 추진하겠다"고 말했습니다.
고교학점제 학교 공간조성사업은 학생의 과목 선택권을 보장하고 자기 주도적 학습을 지원하는 공간의 조성을 목표로 추진하는 사업입니다.
내년도 사업 대상 학교는 수원·성남·의정부 등 16개 지역의 일반계고 41곳과 부천·고양 등 8개 지역의 직업계고 8곳입니다.
사업에는 약 350억 원이 투입되며 고교학점제 공간 조성과 함께 경기공유학교, 경기온라인학교 등을 운영할 수 있는 공간도 마련할 계획입니다.
도교육청 관계자는 "2022년부터 체계적으로 준비해 온 고교학점제가 학교 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 경기교육만의 새로운 고교학점제 학교 공간조성사업을 지속해서 추진하겠다"고 말했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경기교육청, 고교학점제 공간조성사업 49개교 선정
-
- 입력 2025-08-27 12:31:27
경기도교육청은 2026년 고교학점제 학교 공간조성사업 대상으로 49개교를 선정했다고 밝혔습니다.
고교학점제 학교 공간조성사업은 학생의 과목 선택권을 보장하고 자기 주도적 학습을 지원하는 공간의 조성을 목표로 추진하는 사업입니다.
내년도 사업 대상 학교는 수원·성남·의정부 등 16개 지역의 일반계고 41곳과 부천·고양 등 8개 지역의 직업계고 8곳입니다.
사업에는 약 350억 원이 투입되며 고교학점제 공간 조성과 함께 경기공유학교, 경기온라인학교 등을 운영할 수 있는 공간도 마련할 계획입니다.
도교육청 관계자는 "2022년부터 체계적으로 준비해 온 고교학점제가 학교 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 경기교육만의 새로운 고교학점제 학교 공간조성사업을 지속해서 추진하겠다"고 말했습니다.
고교학점제 학교 공간조성사업은 학생의 과목 선택권을 보장하고 자기 주도적 학습을 지원하는 공간의 조성을 목표로 추진하는 사업입니다.
내년도 사업 대상 학교는 수원·성남·의정부 등 16개 지역의 일반계고 41곳과 부천·고양 등 8개 지역의 직업계고 8곳입니다.
사업에는 약 350억 원이 투입되며 고교학점제 공간 조성과 함께 경기공유학교, 경기온라인학교 등을 운영할 수 있는 공간도 마련할 계획입니다.
도교육청 관계자는 "2022년부터 체계적으로 준비해 온 고교학점제가 학교 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 경기교육만의 새로운 고교학점제 학교 공간조성사업을 지속해서 추진하겠다"고 말했습니다.
-
-
송명희 기자 thimble@kbs.co.kr송명희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.