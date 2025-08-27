경기교육청, 고교학점제 공간조성사업 49개교 선정

경기도교육청은 2026년 고교학점제 학교 공간조성사업 대상으로 49개교를 선정했다고 밝혔습니다.



고교학점제 학교 공간조성사업은 학생의 과목 선택권을 보장하고 자기 주도적 학습을 지원하는 공간의 조성을 목표로 추진하는 사업입니다.



내년도 사업 대상 학교는 수원·성남·의정부 등 16개 지역의 일반계고 41곳과 부천·고양 등 8개 지역의 직업계고 8곳입니다.



사업에는 약 350억 원이 투입되며 고교학점제 공간 조성과 함께 경기공유학교, 경기온라인학교 등을 운영할 수 있는 공간도 마련할 계획입니다.



도교육청 관계자는 "2022년부터 체계적으로 준비해 온 고교학점제가 학교 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 경기교육만의 새로운 고교학점제 학교 공간조성사업을 지속해서 추진하겠다"고 말했습니다.





