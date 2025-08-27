뉴스 12

북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“허망한 망상”

입력 2025.08.27 (12:32) 수정 2025.08.27 (12:40)

[앵커]

방미 기간 이재명 대통령의 한반도 평화 정착과 '비핵화' 발언을 두고 북한이 "허망한 망상"이라고 비난했습니다.

그러면서도 정작 한미정상회담에 대해서는 언급하지 않았습니다.

장혁진 기자가 보도합니다.

[리포트]

북한 조선중앙통신은 오늘(27일) '비핵화 망상증'에 걸린 위선자의 정체가 드러났다는 제목의 논평을 냈습니다.

방미 중인 이재명 대통령이 현지 시각 25일, 전략국제문제연구소, CSIS에서 한반도 평화정착과 비핵화를 위한 한미 협력을 강조한 연설을 겨냥했습니다.

통신은 "국위이고 국체인 핵을 영원히 내려놓지 않으려는 우리 입장은 절대불변"이라고 강조헀습니다.

이어 "우리의 핵보유국 지위는 세계안보역학구도의 변천을 반영한 필연적 선택"이라며 "핵정책이 바뀌려면 세상과 조선반도의 정치군사적환경이 변해야 한다"라고 덧붙였습니다.

특히, 이 대통령이 연설에서 북한을 '가난하지만 사나운 이웃'으로 표현한 것에 "우리를 심하게 모독했다"라면서 "한국을 왜 적이라고 하며 왜 더러운 족속들이라 하는가 보여주는 중대한 계기"라고 반발했습니다.

그러면서 이 대통령의 '3단계 비핵화론'에 대해서도 "하늘에 떠 가는 구름을 잡아보겠다는 천진한 꿈"이고, "너무도 허망한 망상"이라 비꼬았습니다.

통신은 또 한반도를 대한민국 영토로 규정한 우리 헌법 조항을 언급하면서 "한국은 10여 차례 정권이 바뀌었지만 반공화국 기조는 변하지 않았다"며 "한국은 철저한 적대국"이자 "이재명 정권 역시 마찬가지"라고 주장했습니다.

다만, 이번 논평에선 북미 대화 추진 의지를 확인한 한미정상회담에 대한 언급은 없었고, 미국에 대한 비난 메시지도 담지 않았습니다.

KBS 뉴스 장혁진입니다.

영상편집:이진이

  북한, 이재명 대통령 '비핵화' 발언 비난…"허망한 망상"
    입력 2025-08-27 12:32:07
    수정2025-08-27 12:40:24
    뉴스 12
