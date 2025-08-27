“중국 같이 갈래?”부터 “나이스펜~”까지 회담 이모저모 [뉴스in뉴스]

동영상 고정 취소

[앵커]



세계 각국 정상들이 만나기 위해 줄을 서지만, 만날 때마다 긴장의 끈을 놓을 수 없는 사람, 미국 트럼프 대통령인데요.



외신들은 한국이 긴장됐던 정상회담을 무사히 마쳤다고 평가하고 있습니다.



이번 미국 순방 이모저모를 국제부 김양순 기자와 자세히 알아봅니다.



트럼프 대통령과 이재명 대통령 공개된 시간이 54분인데, 사진들을 보면 웃는 장면들이 꽤 있어요.



어떤 상황이었나요?



[기자]



트럼프 미 대통령이 SNS에 한국에서 숙청, 혁명이 일어나고 있다는 글을 갑작스럽게, 예고 없이 올리면서 상당한 긴장감이 감돌았는데요.



백악관에 도착했을 때 직접 정현관에서 웃는 얼굴을 마중을 나온 것을 보고 1차 긴장감이 누그러졌고요.



몇 가지 장면을 보시면.



["실제로 이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물이 트럼프 대통령이십니다. 대통령이 피스 메이커(평화 중재자)가 되어주시면 제가 페이스 메이커(조력자)로 돕겠습니다."]



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "그거 좋습니다. 우리가 할 수 있을 겁니다. 우리가 진전을 만들어낼 수 있을 겁니다."]



이 대통령이 트럼프 대통령에게 북한 문제에 대해 평화 중재자가 되어달라고 하며 피스 메이커, 페이스 메이커, 이른바 아재 개그를 던지자 크게 웃음이 터졌고요.



그 뒤에는 분위기가 완전히 누그러져서 트럼프 대통령이 먼저 농담을 건네기도 했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "중국 같이 갈까요? 비행기를 같이 타고 갈 수 있습니다. 기름도 아끼고, 오존층도 덜 파괴하고 말이죠. 같이 가신다고 하면 제가 특별 허가를 받겠습니다."]



중국 시진핑 주석과 회담할 것이냐는 질문에 한국에서 같이 비행기를 타고 가면 기름도 절약하고, 오존도 덜 파괴할 수 있다면서 농담을 건넨 건데요.



트럼프 대통령은 이후에도 몇 차례 더 농담을 던졌고, 상당히 우호적으로 회담이 진행됐다는 방증으로 보입니다.



[앵커]



트럼프 대통령과 이재명 대통령의 발언 공개 시간이 54분이었는데, 질의응답을 보면 미국 기자들은 정상회담과 관련 없는 질문들을 더 많이 하던데, 원래 그렇습니까?



[기자]



네 그렇습니다.



우리보다는 기회가 많지만, 미국 기자들에게도 대통령에게 직접 질문을 던지는 기회는 매일 같이 있진 않거든요.



우리가 보기에는 사실 다소 무례해 보이는데, 미국 기자들은 다른 나라 정상이 앞에 있든 말든 미국 사람들이 궁금해하는 일들을 질문합니다.



이번에는 우크라이나 전쟁, 이스라엘 가자지구의 기아 상황 같은 아예 다른 나라와의 외교를 묻는 질문이 많이 나왔는데요.



어쩔 수 없는 측면이 있습니다.



[앵커]



그러다 보니 54분 동안 이재명 대통령이 큰 존재감이 없었다는 비판도 나오는데요?



[기자]



그렇게 보일 수 있습니다.



미국에서 하는 정상회담에서 상대국 정상의 발언 분량은 많지 않습니다.



앞서 윤석열 전 대통령은 국빈 방문으로 미국을 방문했는데요.



국빈 방문은 재임 기간 딱 1번만 할 수 있고, 또 모든 국가 정상에게 다 해주는 것도 아니어서 가장 격이 높은 방문이지만, 그때도 역시 발언 분량은 많지 않았습니다.



더구나 이번에는 특히 트럼프 스타일에 맞춰서 트럼프 대통령을 띄워주는 것이 목표로 전략적 발언들이 이뤄졌는데요.



앞서서 진행됐던 프랑스 마크롱 대통령과의 회담, 우크라이나 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령 간의 1차 회담을 돌이켜서 보면 상대국 정상이 말을 많이 하는 것보다 트럼프에게 말을 많이 하게 하는 것이 효과적이라는 걸 알 수 있습니다.



[앵커]



회담을 2시간가량 앞두고 '숙청·혁명' 이런 언급을 SNS에 올려서 긴장감이 극대화됐는데, 이걸 실제 만나서는 웃음으로 마무리했어요.



어떻게 된 거죠?



[기자]



저도 회담을 두 시간 50분 앞두고 트럼프의 트루스소셜에 포스팅이 올라온 걸 보고 심장이 덜컥 내려앉았습니다.



단어가 상당히 무시무시했는데요.



트럼프 대통령은 SNS에 "한국에서 숙청 또는 혁명이 일어나는 것 같다." "받아들일 수 없다"고 썼습니다.



이후 열린 행정명령 서명식에서 트럼프는 교회 급습, 폐쇄가 있었다고 한다, 심지어 미군에도 압수수색을 했다고 한다고 언급했습니다.



우리로서는 발언의 배경을 알 수 있게 되었으니 사실 확인도 할 수 있고, 답변도 마련할 수 있어서 사실은 다행인 순간이었는데요.



실제 회담에서 관련 질문이 나오자 트럼프 대통령이 나중에 답할래, 아니면 지금? 이라고 하는데 이 대통령은 곧바로 답변했죠.



특검에서 압수 수색한 거다, 그런데 이 특검이라는 단어가 통역에서 들리니까 트럼프 대통령이 즉각적으로 반응을 합니다.



[트럼프/미국 대통령 : "(한국 특검의) 이름이 혹시 미치광이 '잭 스미스'인가요? 오해가 분명하네요. 하지만 뜬소문은 있어요."]



잭 스미스는 트럼프의 마러라고 자택을 압수수색하고 끝까지 트럼프 사건을 파헤쳐서 대선 직전에 기소까지 했던 특검인데요.



특검이라는 단어에 트럼프가 농담으로 받아치면서 한국에서 일어나는 숙청, 혁명이라던 SNS 게시물은 일종의 해프닝으로 마무리는 됐습니다.



[앵커]



하지만 트럼프 대통령에게 그런 정보를 주는 집단이 있는 거잖아요?



앞으로도 왜곡된 정보가 들어갈 수 있다는 건데요?



[기자]



그렇습니다.



우리가 흔히 마가, 라고 부르는 트럼프 지지층은 극우 인사들로, 이들의 소셜미디어 게시물에는 한국의 정치적 상황을 왜곡해서, 혹은 허위로 올리는 경우도 왕왕 있습니다.



문제는 이런 마가 진영에서 꾸준히 트럼프와 소통하고 있다는 거죠.



비슷한 일을 예방하기 위해선 마가들의 소셜미디어와 이들의 발언, 동선 가운데 우리나라와 관련된 것들은 좀 더 유념해서 살펴봐야 할 것 같습니다.



[앵커]



우리가 준비해 간 선물, 거북선과 골프채.



상당히 고민하고, 시간을 들여서 제작한 선물인데, 반응이 어땠나요?



[기자]



트럼프에게 어떤 선물을 줄 것이냐, 이른바 선물 외교는 각국이 모두 고민하는 문젠데요.



작고한 일본의 아베 총리는 황금 골프채를 선물했고, 이시바 총리는 황금 투구를 선물했었죠.



카타르는 아예 전용기로 쓰라면서 하늘을 나는 궁전이라고 불리는 비행기 한 대를 통 크게 선물했어요.



거기에 비하면 우리 선물을 좀 소박해 보이기도 하는데, 반응은 성공적이었습니다.



일단 거북선은 트럼프가 공들이고 있는 미국 조선산업과 한국 조선업의 협력을 뜻하는 상징적인 역할인데, HD 현대의 기계조립 명장이 손으로 제작한 겁니다.



골프채는 퍼터인데, 트럼프의 신체 치수에 맞춰서 특수 제작된 거고요.



마지막으로 가장 관심을 끈 것은 수제 펜인데, 이건 당초 선물이 아니라 이 대통령이 방명록에 쓰기 위해 수제로 제작된 거였는데, 트럼프 대통령이 갖고 싶어 하자, 즉석에서 선물로 줬습니다.



트럼프가 평소 두께가 두꺼운 펜을 좋아하는데 원목으로 몸통을 깎아 만들고 안에는 모나미 네임펜 심이 들어있는 이 펜을 아주 마음에 들어 했다고 합니다.



[앵커]



미국 쪽 한미관계전문가들의 평가는 어떤지 궁금하네요?



[기자]



일단 위험한 고비는 넘겼다, 트럼프의 매복 공격은 피했다는 평가가 나오고 있습니다.



이 정도면 앞선 다른 나라 정상들처럼 폭탄을 맞진 않았다는 건데요.



아쉬움은 당연히 있습니다.



칭찬해서 환심을 샀다고는 하나 산적한 의제들이 이후 비공개 회담에서 얼마나 밀도 있게 다뤄졌는지는 불분명하다는 점이 하나고요.



문서를 만들 필요가 없이 합의가 잘 된 회담이라고는 하나, 뭐든 공동 합의문을 만드는 데는 이유가 있는 법입니다.



말로 두루뭉술해 놨다가 일본의 상호 관세 비율처럼 뒤통수를 맞는 사례도 본 터라 결국 합의문을 써서 양쪽이 서명했으면 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 듭니다.



영상편집:양의정 한미희 김은주 이재연/자료조사:김나영



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!