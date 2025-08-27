뉴스 12

독일 알프스 산장, 손님 늘자 더 힘들어진 이유는?

입력 2025.08.27 (12:44) 수정 2025.08.27 (12:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

일본, 버려지는 ‘못난이 채소’ 저렴한 가격에 인기

일본, 버려지는 ‘못난이 채소’ 저렴한 가격에 인기
중국, 택시처럼 부르는 ‘호출 버스’ 후저우서 인기

중국, 택시처럼 부르는 ‘호출 버스’ 후저우서 인기

다음
[앵커]

몰려드는 등반객으로, 독일 알프스의 산장들이 오히려 운영난에 빠졌습니다.

[리포트]

푸른 알프스를 배경으로 자리 잡은 독일 고지대의 산장들.

여름철 등반객들이 몰리면서 산장은 연일 북적입니다.

그런데, 운영자들의 고민은 오히려 깊어지고 있습니다.

손님이 늘어난 만큼 식자재와 침구류 등이 더 필요해졌는데 산장에 물자를 들여오는 게 쉽지 않기 때문입니다.

대부분의 산장은 케이블카나 헬기에 의존해 물자를 공급받습니다.

날씨가 나쁘면 보급이 지연되기 일쑤고, 물류비용도 해마다 오르고 있습니다.

[산장 운영자 : "모든 게 제때 도착하도록 조율을 잘해야 합니다. 제대로 계획을 안 세우면, 일주일이면 물건이 동나버립니다."]

여기에 기후변화까지 겹쳤습니다.

알프스 일대의 지하수 수위가 해마다 낮아지면서 식수 확보까지 더 어려워지고 있습니다.

이렇게 업무는 늘어가는데도 고지대 산장까지 올라와 일할 사람을 구하기가 쉽지 않습니다.

관광객은 늘었지만, 알프스 산장의 일상은 갈수록 버거워지고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 독일 알프스 산장, 손님 늘자 더 힘들어진 이유는?
    • 입력 2025-08-27 12:44:45
    • 수정2025-08-27 12:56:19
    뉴스 12
[앵커]

몰려드는 등반객으로, 독일 알프스의 산장들이 오히려 운영난에 빠졌습니다.

[리포트]

푸른 알프스를 배경으로 자리 잡은 독일 고지대의 산장들.

여름철 등반객들이 몰리면서 산장은 연일 북적입니다.

그런데, 운영자들의 고민은 오히려 깊어지고 있습니다.

손님이 늘어난 만큼 식자재와 침구류 등이 더 필요해졌는데 산장에 물자를 들여오는 게 쉽지 않기 때문입니다.

대부분의 산장은 케이블카나 헬기에 의존해 물자를 공급받습니다.

날씨가 나쁘면 보급이 지연되기 일쑤고, 물류비용도 해마다 오르고 있습니다.

[산장 운영자 : "모든 게 제때 도착하도록 조율을 잘해야 합니다. 제대로 계획을 안 세우면, 일주일이면 물건이 동나버립니다."]

여기에 기후변화까지 겹쳤습니다.

알프스 일대의 지하수 수위가 해마다 낮아지면서 식수 확보까지 더 어려워지고 있습니다.

이렇게 업무는 늘어가는데도 고지대 산장까지 올라와 일할 사람을 구하기가 쉽지 않습니다.

관광객은 늘었지만, 알프스 산장의 일상은 갈수록 버거워지고 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 <br>귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ <br>발언 비난…“허망한 망상”

북한, 이재명 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“허망한 망상”
파리올림픽 양궁 국가대표 감독 청주에서 숨진 채 발견

파리올림픽 양궁 국가대표 감독 청주에서 숨진 채 발견
한덕수 전 총리 구속 영장심사…특검 “362쪽 의견서 제출”

한덕수 전 총리 구속 영장심사…특검 “362쪽 의견서 제출”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.