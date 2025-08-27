독일 알프스 산장, 손님 늘자 더 힘들어진 이유는?

동영상 고정 취소

몰려드는 등반객으로, 독일 알프스의 산장들이 오히려 운영난에 빠졌습니다.



[리포트]



푸른 알프스를 배경으로 자리 잡은 독일 고지대의 산장들.



여름철 등반객들이 몰리면서 산장은 연일 북적입니다.



그런데, 운영자들의 고민은 오히려 깊어지고 있습니다.



손님이 늘어난 만큼 식자재와 침구류 등이 더 필요해졌는데 산장에 물자를 들여오는 게 쉽지 않기 때문입니다.



대부분의 산장은 케이블카나 헬기에 의존해 물자를 공급받습니다.



날씨가 나쁘면 보급이 지연되기 일쑤고, 물류비용도 해마다 오르고 있습니다.



[산장 운영자 : "모든 게 제때 도착하도록 조율을 잘해야 합니다. 제대로 계획을 안 세우면, 일주일이면 물건이 동나버립니다."]



여기에 기후변화까지 겹쳤습니다.



알프스 일대의 지하수 수위가 해마다 낮아지면서 식수 확보까지 더 어려워지고 있습니다.



이렇게 업무는 늘어가는데도 고지대 산장까지 올라와 일할 사람을 구하기가 쉽지 않습니다.



관광객은 늘었지만, 알프스 산장의 일상은 갈수록 버거워지고 있습니다.



