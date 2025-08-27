뉴스 12

[문화+] ‘반가운 컴백’ 아이브에서 김건모까지…배우 김희원의 두 번째 도전

입력 2025.08.27 (12:51) 수정 2025.08.27 (13:10)

[앵커]

이번 주에는 유난히 가요계에 반가운 얼굴들의 복귀 소식이 잇따랐습니다.

새로운 얼굴로 돌아온 아이브부터, 6년 만에 활동을 재개한 김건모까지, 한 주간의 대중문화 소식, 김혜주 기자와 만나보시죠.

[리포트]

===============================
'화려한 복귀' 아이브 미니 4집 발매
===============================

걸그룹 아이브가 미니 4집과 함께 화려한 복귀를 알렸습니다.

멤버들은 '당당함'을 내세우면서도 반전 매력을 보여주겠다는 포부를 밝혔습니다.

특히 멤버 장원영은 이번 앨범 타이틀곡의 작사에 참여해 팬들의 관심을 모았습니다.

===============================
'데뷔 20주년' 슈퍼주니어 콘서트 성료
===============================

데뷔 20주년을 맞아 사흘간의 기념 콘서트를 연 장수 아이돌 그룹 슈퍼주니어.

시야 제한석을 포함해 전석 매진을 기록하며 식지 않는 인기를 증명했습니다.

[은혁/슈퍼주니어 멤버 : "저희 20년 된 아이돌 가수임에도 불구하고 이렇게 공연장 가득 채워주셔서 감사드리고요. 저희 앞으로도 여러분께 좋은 선물 많이 해드리는 슈퍼주니어 되도록 노력하겠습니다."]

슈퍼주니어는 이번 서울 공연을 시작으로 내년 3월까지 전 세계 16개 도시에서 콘서트를 이어갑니다.

===============================
배우에서 감독으로…김희원 두 번째 도전
===============================

드라마 시리즈 '조명가게'로 감독으로 데뷔한 배우 김희원이 다시 한번 메가폰을 잡습니다.

이번 작품은 동명 웹툰을 원작으로 한 '상남자'.

야망을 좇던 평범한 직장인이 모든 것을 잃은 뒤, 젊은 시절로 돌아가 다시 인생을 사는 한 남자의 이야기입니다.

김희원은 앞서 연출한 '조명가게'의 성공을 통해 감독으로의 가능성을 인정받았습니다.

===============================
돌아온 김건모…6년 만에 전국 투어
===============================

가요계를 평정했던 김건모가 6년 만에 다시 무대로 돌아옵니다.

김건모는 다음 달 27일 부산을 시작으로 대구와 대전, 서울 등 전국 투어 콘서트에 나설 예정.

지난 2019년 불거진 성폭행 의혹으로 활동을 중단했던 김건모는 2년 만에 사건이 조작된 것으로 드러나며 무혐의 처분을 받았습니다.

긴 침묵으로 공백기를 가졌던 김건모가 이번 공연에서 어떤 소회를 밝힐지 팬들의 관심이 쏠리고 있습니다.

KBS 뉴스 김혜주입니다.

영상편집:이상미/화면제공:SM엔터테인먼트·스타쉽엔터테인먼트

