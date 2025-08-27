‘1인 가구’ 천만 세대 돌파…‘4인 가구’는 감소

동영상 고정 취소

1인 가구가 지난해 말 기준으로 천만 세대를 돌파했습니다.



행정안전부가 오늘 발표한 '2025년 행정안전통계연보'를 보면 지난해 말 전체 세대 수는 2,411만 8천여 세대로 2020년보다 약 100만 세대 늘었습니다.



이 가운데 1인 가구는 천만 세대를 넘겨 전체의 42%를 차지했으며 같은 기간 4인 이상 세대는 461만 세대에서 394만 세대로 줄어 가족 규모가 작아지는 흐름을 보였습니다.



