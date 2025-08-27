2분기 합계출산율 0.76명…역대 최대 증가율
입력 2025.08.27 (12:52) 수정 2025.08.27 (13:00)
올해 2분기 합계출산율이 0.76명을 기록하며 2분기 기준으로 역대 가장 큰 폭의 증가율을 보였습니다.
통계청이 오늘 발표한 '2025년 6월 인구 동향'을 보면, 올해 2분기 합계출산율은 1년 전보다 0.05명 늘어 출생아 수 기준으로는 2021년 2분기 이후 가장 큰 규모를 나타냈습니다.
올해 2분기 출생아는 6만 979명으로 지난해 같은 기간보다 4,157명, 7.3% 늘었습니다.
- 2분기 합계출산율 0.76명…역대 최대 증가율
- 입력 2025-08-27 12:52:52
- 수정2025-08-27 13:00:18
