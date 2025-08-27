뉴스 12

‘순천 레미콘 공장 질식 사고’ 업체 압수수색

입력 2025.08.27 (12:53) 수정 2025.08.27 (13:00)

지난 21일 노동자 3명이 숨진 전남 순천 레미콘 공장 유해가스 중독 사고와 관련해 경찰과 고용노동부가 강제 수사에 나섰습니다.

전라남도경찰청과 광주지방고용노동청은 오늘 오전부터 전남 순천시에 있는 레미콘 제조업체를 압수수색하고 있습니다.

광주지방고용노동청은 확보된 증거자료를 바탕으로 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 엄정하고 신속하게 수사할 방침이라고 밝혔습니다.

KBS
KBS

