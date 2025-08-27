뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 서쪽 폭염특보 확대…동해안 5~20mm 비

입력 2025.08.27 (12:56) 수정 2025.08.27 (13:01)

폭염특보가 확대, 강화됐습니다.

남부지방에 이어 서쪽 지역에 다시 폭염특보가 내려졌습니다.

오늘 한낮에 서울 34도, 아산과 나주 33도, 구미 35도까지 올라 매우 덥겠습니다.

반면 동풍이 불어오는 동해안 지역은 양양 27도 등 30도 아래에 머물며 비교적 선선하겠습니다.

당분간 한낮에는 폭염이, 밤에는 열대야가 나타나겠습니다.

더위에 지치지 않도록 건강관리 잘해주셔야겠습니다.

오늘 전국에 가끔 구름 많겠고 가뭄이 이어지고 있는 동해안 지역에 저녁까지 비가 조금 내리겠습니다.

충북 북부와 경남 중부 내륙, 제주도에 5~40mm의 소나기가 예상됩니다.

낮 기온은 대전 32도, 광주와 대구 33도 등 서쪽 지역은 어제보다 기온이 높겠습니다.

바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

내일 제주도에는 소나기 내리는 곳이 있겠고 금요일에는 서울 등 수도권과 강원도에 비가 내리겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:김유진

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동)
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

