한덕수 전 총리 구속 영장심사…특검 “362쪽 의견서 제출”

내란 우두머리 방조 및 위증 등 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에 대한 구속영장 심사가 오늘(27일) 오후 시작됐습니다.



서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 오늘 오후 1시 30분부터 한 전 총리에 대한 구속영장 심사를 열고 구속 수사 필요성을 심리 중입니다.



오후 1시 20분쯤 법원에 도착한 한 전 총리는 '계엄을 정당화하려고 국무위원들을 불렀느냐', '왜 계엄 선포문을 안 받았다고 그동안 거짓말했느냐', '대선 출마는 수사를 피하기 위한 것이었느냐'는 취재진 질문에 아무런 대답을 하지 않았습니다.



이에 앞서 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 조은석 특별검사팀은 재판부에 약 360쪽의 의견서를 제출했습니다.



박지영 내란 특검보는 오늘(27일) 브리핑에서 "지난 25일 저녁 362쪽에 이르는 구속 필요성 관련 의견서를 제출했고, 오늘 160쪽의 PPT도 제출했다"고 밝혔습니다.



구속영장 심사에는 김형수 특검보와 김정국 차장검사 외 검사 6명이 참석했습니다.



앞서 내란특검은 지난 24일 한 전 총리에 대해 △내란우두머리방조 △허위 공문서 작성·행사 △대통령기록물관리법 위반 △공용 서류 손상 △위증 등 6개 혐의로 구속영장을 청구했습니다.



특검팀은 54쪽 분량의 구속영장 청구서에 범죄의 중대성과 증거 인멸·도주 우려·재범 위험성 등의 내용을 담아 제출했다고 설명했습니다.



영장 심사 결과는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



