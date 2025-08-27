[영상] 절대 1강이라던 기아 6연패…멀어지는 가을야구

동영상 고정 취소

프로야구 지난 시즌 챔피언 KIA가 6연패를 당했습니다.



KIA는 양현종을 선발투수로 내세웠지만, SSG에 9대 5로 완패했습니다.



선발 양현종부터 불펜 투수들까지 모두 부진해 5점을 내고도 패했습니다.



8위에 머문 KIA의 가을야구 가능성은 점점 줄어들고 있습니다.



시즌 개막 이전, 절대 1강이라던 평가가 무색한 상황입니다.



경기가 풀리지 않자, KIA 이범호 감독은 고개를 숙이고 먼 곳을 바라보는 듯한 모습이 포착되기도 했습니다.



그러나 아직 27경기가 남은 만큼, 아직은 가을야구의 희망은 남아 있습니다.



쉽지 않은 상황에서 지난 해 우승을 이끈 이범호 감독은 어떤 반전 카드를 찾아낼지 관심이 쏠립니다.



