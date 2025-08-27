[영상] 문현빈 홈런·노시환 2루타 잠시 잊게 한 김서현의 9회

동영상 고정 취소

프로야구 한화가 키움에 역전승을 거두고 선두 LG를 4.5경기 차로 추격했습니다.



한화는 1대 1이던 9회 초 문현빈의 역전 결승 한 점 홈런, 그리고 노시환의 2루타와 키움 투수 폭투로 3대 1로 역전했습니다.



9회 말 마무리 투수 김서현이 등판해, 결과적으로 무실점으로 막았지만, 그 과정은 험난했습니다.



앞선 문현빈의 홈런 등을 잊게 할 정도로 몰입감이 최고였습니다.



김서현은 내야 안타와 볼넷으로 무사 1, 2루 위기를 맞았습니다.



이후에도 제구는 다소 흔들렸지만, 강력한 구위로 실점 없이 경기를 마무리했습니다.



한화 김경문 감독은 "10연승 못 하라는 법 없다"며 1위 탈환에 대한 강한 의지를 내비쳤습니다.



한편, 노시환은 9회 높은 타구를 날렸는데, 이 공이 한동안 고척돔 천장에서 내려오지 않아 보기 드문 인정 2루타를 기록했습니다.



