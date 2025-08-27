이 대통령 ‘비핵화’ 발언에 북, “허망한 망상”

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 방미 중 한반도 평화 정착과 비핵화를 위해 한미가 협력하겠다고 한 가운데, 북한이 "아직도 헛된 기대를 점쳐보는 것"이라며 "너무도 허망한 망상"이라고 비난했습니다.



북한 매체 조선중앙통신은 오늘 논평을 내고 국위이고 국체인 핵을 영원히 내려놓지 않으려는 우리의 입장은 절대불변이라며 이같이 밝혔습니다.



통신은 우리나라가 모든 주권을 미국에 바친 정치적 가난뱅이라며, 이 대통령이 이른바 '비핵화 망상증'을 유전병으로 계속 달고 있다가는 그 누구에게도 이롭지 못하다고 주장했습니다.



