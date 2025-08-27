‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

동영상 고정 취소

[앵커]



윤석열 정부 '국정 2인자'인 한덕수 전 국무총리에 대한 구속영장 심사가 진행 중입니다.



윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포를 막지 않고 방조했다는 혐의인데, 결과는 이르면 오늘 밤 나올 것으로 보입니다.



서울중앙지방법원에 나가 있는 취재기자 연결합니다.



정상빈 기자, 한덕수 전 국무총리 구속영장 심사 시작 됐나요?



[기자]



내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리의 구속영장 심사가 조금 전 오늘 오후 1시 반 서울중앙지방법원에서 시작됐습니다.



전직 국무총리가 구속영장 심사를 받는 건 헌정사상 처음입니다.



한 전 총리는 취재진들 질문에는 아무런 답을 하지 않고 법원에 들어섰는데요.



특검팀에선 차장검사 등 8명이 심사에 참여합니다.



특검 측은 지난 월요일 구속 필요성을 주장하는 문서 362쪽을 법원에 제출했고, 오늘은 160쪽 ppt를 만들어 발표할 예정입니다.



한 전 총리는 내란 우두머리 방조와 허위공문서 작성, 공용서류손상, 위증, 대통령기록물법 위반 등 6가지 혐의를 받고 있습니다.



내란 특검팀은 한 전 총리가 대통령의 잘못을 견제하고 바로잡을 헌법상 책무를 어겼다고 판단했습니다.



또, 불법 계엄의 외관적 정당성을 오히려 꾸며내도록 도왔다고 보고 있습니다.



특검팀은 계엄 선포 전, 한 전 총리가 절차적 결함을 보완하기 위해 국무회의 소집을 건의했다고 의심하고 있는데요.



계엄 전 국무회의는 당시 윤석열 대통령과 한덕수 국무총리, 국무위원 9명만 참석한 채 5분 만에 끝났습니다.



영장 심사가 끝나면 한 전 총리는 윤 전 대통령이 있는 서울구치소에서 대기합니다.



구속 결과는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.



[앵커]



국민의힘 권성동 의원은 출석했다고 하는데, 무슨 혐의인가요.



[기자]



네, 권성동 국민의힘 의원은 오늘 오전 김건희 특검팀 사무실에 출석해 조사를 받고 있는데요.



정치자금법 위반 혐의를 받는 피의자 신분입니다.



권 의원은 2021년에서 2024년 사이 윤영호 통일교 전 세계본부장으로부터 행사 지원 등을 요청받으며, 불법 정치자금 1억 원을 받은 혐의를 받고 있습니다.



또, 2022년 2월에서 3월 사이, 한학자 통일교 총재로부터 현금이 든 쇼핑백을 받아 갔다는 의혹도 있습니다.



특검팀 조사를 앞두고 권 의원은 취재진에게 "통일교 관계자로부터 어떠한 금품을 수수한 바가 없다"고 혐의를 강하게 부인했습니다.



권 의원은 "특검이 피의 사실을 공표하고 있을 뿐만 아니라 명예를 훼손하고 있다"며, "있는 그대로 소명하고 당당함을 입증하겠다"고 말했습니다.



특검팀은 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 권 의원을 대표로 만들려고 윤 전 본부장과 건진법사 전성배 씨가 통일교 교인들을 대거 입당시킨 의혹도 조사할 예정입니다.



또 이 과정에 김건희 여사가 관여했는지도 수사 중입니다.



통일교와 국민의힘 측 가교 역할을 한 것으로 알려진 전 씨도 오늘 오후 2시 조사를 받을 예정입니다.



서울중앙지법에서 KBS 뉴스 정상빈입니다.



영상편집:최근혁



