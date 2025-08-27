[오후날씨 꿀팁] 서쪽, 다시 폭염주의보…서울 34도

동영상 고정 취소

서울을 비롯한 수도권과 충남, 전북 등 서쪽 지역엔 다시 폭염주의보가 내려졌습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 34도, 춘천과 홍성, 광주와 대구 33도 등 폭염특보가 내려진 지역은 33도 안팎까지 오르며 다시 더위가 이어지겠습니다.



현재 전국에 구름이 다소 지나는 가운데 제주도엔 시간당 30밀리미터의 굵은 소나기가 내리면서 호우주의보가 내려졌습니다.



저녁까지 충북과 경남, 제주도엔 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.



그 밖의 대부분 지역엔 가끔 구름만 많겠고, 동풍의 영향으로 동해안엔 5에서 10밀리미터의 비가 내리겠습니다.



낮 기온은 대전과 부산 32도, 강릉 31도로 대부분 지역 어제보다 높겠지만 동풍의 영향으로 동해안 지역은 어제보다 낮겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 1~2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



서울은 오늘 밤 다시 열대야가 나타나겠고, 한낮에 30도를 웃돌며 덥겠습니다.



모레 금요일부터 수도권과 강원도엔 비가 예상됩니다.



기상정보였습니다.



노은지 기상캐스터/그래픽:김유진



