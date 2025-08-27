사회

서울 소재 중학교에 또 폭발물 설치 협박…학생들 대피

입력 2025.08.27 (14:18) 수정 2025.08.27 (14:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

서울 소재 중학교 3곳에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 접수돼 학생들이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.

KBS 취재를 종합하면, 경찰은 오늘(27일) 오전 서울 성동구와 종로구에 위치한 중학교 3곳을 대상으로 한 협박 팩스 신고를 접수했습니다.

신고된 팩스에는 별도의 명의는 없었으며, "시설 내 여러 곳에 고성능 수제 폭탄을 설치했고, 이번에는 진짜로 폭파하겠다"는 내용이 한글과 영어로 적혀 있던 것으로 전해졌습니다.

경찰과 소방 당국은 학교에 출동해 폭발물 여부 등을 살펴봤지만 특이사항은 발견하지 못했습니다.

경찰은 이번 협박 팩스 역시 최근 반복되는 일본 변호사 사칭 협박범의 소행일 가능성이 있다고 보고, 현장에 경찰 특공대 투입 등 조치는 하지 않았습니다.

다만 인근 지구대 경찰 등을 현장에 보내 인근 순찰 등을 강화했고, 학교 측도 만일의 사태에 대비해 학생들을 귀가 조처했습니다.

경찰 관계자는 "(실제 폭발물 설치 등) 위험성은 낮은 것으로 보고 있다"며 "특이사항이 있으면 바로 출동할 수 있도록 대기 태세에 있다"고 밝혔습니다.

경찰은 또 허위 협박 신고로 공권력이 낭비되는 데 대해 가이드라인을 세우겠다는 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 서울 소재 중학교에 또 폭발물 설치 협박…학생들 대피
    • 입력 2025-08-27 14:18:27
    • 수정2025-08-27 14:25:08
    사회
서울 소재 중학교 3곳에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 접수돼 학생들이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.

KBS 취재를 종합하면, 경찰은 오늘(27일) 오전 서울 성동구와 종로구에 위치한 중학교 3곳을 대상으로 한 협박 팩스 신고를 접수했습니다.

신고된 팩스에는 별도의 명의는 없었으며, "시설 내 여러 곳에 고성능 수제 폭탄을 설치했고, 이번에는 진짜로 폭파하겠다"는 내용이 한글과 영어로 적혀 있던 것으로 전해졌습니다.

경찰과 소방 당국은 학교에 출동해 폭발물 여부 등을 살펴봤지만 특이사항은 발견하지 못했습니다.

경찰은 이번 협박 팩스 역시 최근 반복되는 일본 변호사 사칭 협박범의 소행일 가능성이 있다고 보고, 현장에 경찰 특공대 투입 등 조치는 하지 않았습니다.

다만 인근 지구대 경찰 등을 현장에 보내 인근 순찰 등을 강화했고, 학교 측도 만일의 사태에 대비해 학생들을 귀가 조처했습니다.

경찰 관계자는 "(실제 폭발물 설치 등) 위험성은 낮은 것으로 보고 있다"며 "특이사항이 있으면 바로 출동할 수 있도록 대기 태세에 있다"고 밝혔습니다.

경찰은 또 허위 협박 신고로 공권력이 낭비되는 데 대해 가이드라인을 세우겠다는 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
최민영
최민영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 <br>본회의 통과…사고 774일 만

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 본회의 통과…사고 774일 만
‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결

‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결
‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.