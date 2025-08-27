서울 소재 중학교에 또 폭발물 설치 협박…학생들 대피

서울 소재 중학교 3곳에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 접수돼 학생들이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.



KBS 취재를 종합하면, 경찰은 오늘(27일) 오전 서울 성동구와 종로구에 위치한 중학교 3곳을 대상으로 한 협박 팩스 신고를 접수했습니다.



신고된 팩스에는 별도의 명의는 없었으며, "시설 내 여러 곳에 고성능 수제 폭탄을 설치했고, 이번에는 진짜로 폭파하겠다"는 내용이 한글과 영어로 적혀 있던 것으로 전해졌습니다.



경찰과 소방 당국은 학교에 출동해 폭발물 여부 등을 살펴봤지만 특이사항은 발견하지 못했습니다.



경찰은 이번 협박 팩스 역시 최근 반복되는 일본 변호사 사칭 협박범의 소행일 가능성이 있다고 보고, 현장에 경찰 특공대 투입 등 조치는 하지 않았습니다.



다만 인근 지구대 경찰 등을 현장에 보내 인근 순찰 등을 강화했고, 학교 측도 만일의 사태에 대비해 학생들을 귀가 조처했습니다.



경찰 관계자는 "(실제 폭발물 설치 등) 위험성은 낮은 것으로 보고 있다"며 "특이사항이 있으면 바로 출동할 수 있도록 대기 태세에 있다"고 밝혔습니다.



경찰은 또 허위 협박 신고로 공권력이 낭비되는 데 대해 가이드라인을 세우겠다는 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!