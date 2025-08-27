정치 ‘3대 특검’ 수사

송언석 “특검 과잉수사 정상회담 공개, 나라망신 외교 대참사”

입력 2025.08.27 (14:18) 수정 2025.08.27 (14:26)

국민의힘은 한미정상회담에서 특검의 교회 압수수색 등이 언급된 것과 관련해 “특검의 과잉 수사가 한미 정상회담에서 공개 거론되는 이 상황은 나라 망신 외교 대참사라 하지 않을 수 없다”고 비판했습니다.

송언석 원내대표는 오늘(27일) 국회에서 열린 의원총회에서 “이 특검은 교회를 압수수색하고 목사님들까지 압수수색했다. 종교의 자유를 현격하게 침해했다고 생각한다”며 이같이 말했습니다.

송 원내대표는 “정권이 막가파식 폭주, 야당 말살 획책 음모를 벌이고 있지만 무엇보다 국민들이 이 내용을 너무나 소상하게 잘 알고 있다”며 “특검의 폭주는 결국 이재명 정권에게 되돌아갈 것이라 하는 점을 분명히 밝힌다”고도 했습니다.

아울러 민주당이 3대 특검에 대한 수사 기간과 인력을 늘리려는 움직임과 관련해 “자기들 입맛대로 한정 없이 끌고 나가겠다는 의도가 다분히 엿보인다”며 “내년 지방선거까지 야당 탄압 정치 공세를 이어가겠다는 비열하고 정략적인 의도”라고 비판했습니다.

한편, 오늘 의원총회에는 이번 전당대회에서 당 대표로 선출된 장동혁 의원이 참석해 인사했습니다.

장 대표는 “기대도 있고 또 우려도 있다는 거 잘 안다”며 “전대 기간 중 있었던 과거의 옷들은 과감하게 벗어 던지고 여당을 견제하고 이재명 정권과 맞서 싸우는, 앞으로 나아가는 일에만 함께 힘 모아주셨으면 좋겠다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
김민혁
김민혁 기자

