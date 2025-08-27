‘내란 방조’ 한덕수 전 총리 구속 기로…취재진 질문엔 ‘묵묵부답’ [현장영상]
입력 2025.08.27 (14:21) 수정 2025.08.27 (14:23)
내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 구속영장 심사에 출석했습니다.
구속영장 심사는 오늘 오후 1시 반 서울중앙지방법원에서 시작됐습니다.
앞서 내란 특검은 지난 24일 한 전 총리에 대해 △내란 우두머리 방조△허위 공문서 작성·행사△위증 등 6개 혐의로 구속영장을 청구했습니다.
이와 관련 조은석 특별검사팀은 한덕수 전 국무총리의 구속영장 심사에 약 360쪽의 의견서를 제출했습니다.
한 전 총리의 구속영장 심사 결과는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.
허용석 기자 hys@kbs.co.kr허용석 기자의 기사 모음
