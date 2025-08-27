문화

2025 APEC ‘문화산업고위급대화’ 개막…최휘영 “문화는 APEC 국가 핵심 산업”

입력 2025.08.27 (14:25) 수정 2025.08.27 (14:27)

2025 아시아태평양경제협력체(APEC) ‘문화산업고위급대화’가 오늘(27일) 개회식을 시작으로 이틀간의 일정에 들어갔습니다.

문화체육관광부는 오늘 경북 경주의 한 호텔에서 최휘영 장관과 회원국 대표들이 참석한 가운데 개회식을 열었습니다.

최 장관은 개회사에서 “APEC은 설립 초기부터 상호 협력을 통한 경제 성장과 공동체 정신 함양을 핵심 목표로 삼아왔다”며, 이번 행사는 문화 창조산업 분야 협력을 본격적으로 논의하는 최초의 장이자, 문화를 통한 공동 번영과 그 시작을 알리는 선명한 이정표가 될 것이라고 밝혔습니다.

이어, “인공지능(AI) 등 기술의 비약적인 발전은 문화 콘텐츠 소비를 폭발적으로 증가시켜 새로운 부가가치를 창출하고, 문화가 경제에 미치는 긍정적 영향을 더욱 증폭시키고 있다”고 강조했습니다.

최 장관은 이번 APEC 문화산업고위급대화에서 의장으로 본회를 주재합니다.

이번 행사는 내일(28일)까지 경주 일대에서 이어지며, 회원국들은 문화 창조산업 분야에서 지속적으로 협력하겠다는 의지를 담은 결과문을 채택할 예정입니다.

한편 최 장관은 개회식에 이어, 아베 토시코 일본 문부과학대신, 파들리 존 인도네시아 문화부 장관과 각각 양자회담을 진행했습니다.

[사진 출처 : 문화체육관광부 제공]

