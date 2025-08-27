‘일본도 살인사건’ 피해자 비하한 가해자 부친 집행유예

이른바 ‘일본도 살인사건’ 피해자를 비하하는 글을 인터넷에 올린 가해자의 아버지가 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.



서울서부지법(형사9단독 김민정 판사)은 사자명예훼손 혐의로 재판에 넘겨진 60대 백 모 씨에게 오늘(27일) 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다.



백 씨는 ‘일본도 살인사건’ 가해자의 부친으로, 지난해 8월부터 9월까지 23번에 걸쳐 “일본도 살인사건의 피해자는 중국 스파이” 등 댓글을 작성한 혐의를 받습니다.



재판부는 백 씨가 쓴 댓글이 “허위 사실을 구체적으로 암시해 피해자의 사회적 평가를 저해했다”고 밝혔습니다.



다만, 내용이 비현실적이라 일반인에게 그대로 받아들여질 가능성이 크지 않았다는 점 등을 고려해 양형을 정했다고 설명했습니다.



오늘 재판에 참석해 발언 기회를 얻은 피해자의 아버지는 “아들이 한 줌의 재가 된 지 13개월인데 저들은 단 한 번도 사과한 적이 없다”며 “오늘 집행유예 선고는 유족을 두 번 울리는 결과”라고 지적했고, 다른 유족도 함께 “살인마”를 외치면서 법정 안은 한때 술렁이기도 했습니다.



한편 아들 백 씨는 지난해 7월 서울 은평구의 한 아파트 단지에서 장식용으로 허가받은 100cm 길이의 장검을 일면식도 없는 이웃 남성에게 여러 차례 휘둘러 숨지게 한 혐의로 지난 2월 1심에서 무기징역을 선고받았습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



