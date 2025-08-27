지난해 진료비 본인부담금 2.8조 원 돌려준다…213만 명 대상

지난해 본인부담 상한액을 초과해 의료비를 지출한 국민건강보험 가입자 213만 명에게 2조 7,920억 원이 환급됩니다.



보건복지부와 국민건강보험공단은 내일(28일)부터 대상자에게 환급 안내문을 보내기 시작해, 본인부담 상한액 초과금 지급 절차를 시작한다고 밝혔습니다.



본인부담 상한제는 비급여와 선별급여를 제외하고 환자 본인이 부담하는 건보 적용 의료비 총액이 정부에서 정한 개인별 상한 금액을 넘는 경우 초과분을 가입자 또는 피부양자에게 돌려주는 제도입니다.



이번 환급 대상자는 1년 전보다 6.2% 늘어난 213만 5,776명으로, 1인당 평균 131만 원을 돌려받게 됩니다.



특히 소득 하위 50% 이하 저소득층이 190만 287명으로 전체 대상자의 89%를 차지했고, 이들에게 환급되는 금액은 2조 1,352억 원으로 나타났습니다.



연령별로는 65세 이상 고령층이 121만 1,616명이었고, 총 1조 8,440억 원을 지급받게 됐습니다.



보건복지부 권병기 필수의료지원관은 "본인부담 상한제가 저소득층, 노인 등 사회적 약자를 위한 의료안전망 역할을 충실히 수행하고 있는 것으로 나타났다"고 평가했습니다.



대상자 가운데 2만 5,703명은 요양기관에서 지출한 본인 부담금이 상한액을 초과해 이미 요양기관으로 1,607억 원이 사전 지급됐습니다.



이들을 제외한 사후 환급 대상자 중 지급 동의 계좌를 신청한 108만 5,660명은 별도 신청 없이 자동 환급이 되며, 나머지는 안내문에 따라 개별 신청을 해야 환급을 받을 수 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



