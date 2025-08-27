경찰 ‘이준석 여론조사 대납 의혹’ 배 모 씨 피의자 조사

‘이준석 여론조사비 대납 의혹’과 관련해 경찰이 대납 의혹을 받는 정치 지망생 배 모 씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.



서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(27일) 오후 공직선거법·정치자금법 위반 혐의를 받는 배 씨를 피의자 신분으로 소환했습니다.



배 씨는 지난 2021년 국민의힘 당 대표 경선 과정에서 이준석 당시 후보 대신 여론조사 비용을 납부했다는 의혹을 받는 인물입니다.



경찰은 배 씨를 상대로 이 대표와의 관계, 명태균 씨에게 여론조사비를 지불한 사실이 맞는지 등을 확인할 방침입니다.



지난 4월 언론 보도를 통해, 이 대표가 후보 시절 자신의 당대표 선거를 도와달라며 명태균 씨에게 여론조사를 의뢰했고, 이 여론조사 비용을 2022년 지방선거에서 고령군수 출마를 준비하던 배 씨가 대납했다는 의혹이 제기된 바 있습니다.



경찰은 지난달, 이 같은 의혹과 관련한 시민단체 고발을 접수한 뒤, 서울경찰청 공공범죄수사대에 해당 사건을 배당해 수사하고 있습니다.



경찰은 이와 관련해 어제(26일) 명태균 씨가 실질적으로 운영한 걸로 알려진 여론조사 업체에서 실무를 담당한 공익 제보자 강혜경 씨를 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



