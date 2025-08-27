사회

경찰 ‘이준석 여론조사 대납 의혹’ 배 모 씨 피의자 조사

입력 2025.08.27 (14:34) 수정 2025.08.27 (14:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

‘이준석 여론조사비 대납 의혹’과 관련해 경찰이 대납 의혹을 받는 정치 지망생 배 모 씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(27일) 오후 공직선거법·정치자금법 위반 혐의를 받는 배 씨를 피의자 신분으로 소환했습니다.

배 씨는 지난 2021년 국민의힘 당 대표 경선 과정에서 이준석 당시 후보 대신 여론조사 비용을 납부했다는 의혹을 받는 인물입니다.

경찰은 배 씨를 상대로 이 대표와의 관계, 명태균 씨에게 여론조사비를 지불한 사실이 맞는지 등을 확인할 방침입니다.

지난 4월 언론 보도를 통해, 이 대표가 후보 시절 자신의 당대표 선거를 도와달라며 명태균 씨에게 여론조사를 의뢰했고, 이 여론조사 비용을 2022년 지방선거에서 고령군수 출마를 준비하던 배 씨가 대납했다는 의혹이 제기된 바 있습니다.

경찰은 지난달, 이 같은 의혹과 관련한 시민단체 고발을 접수한 뒤, 서울경찰청 공공범죄수사대에 해당 사건을 배당해 수사하고 있습니다.

경찰은 이와 관련해 어제(26일) 명태균 씨가 실질적으로 운영한 걸로 알려진 여론조사 업체에서 실무를 담당한 공익 제보자 강혜경 씨를 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경찰 ‘이준석 여론조사 대납 의혹’ 배 모 씨 피의자 조사
    • 입력 2025-08-27 14:34:45
    • 수정2025-08-27 14:35:32
    사회
‘이준석 여론조사비 대납 의혹’과 관련해 경찰이 대납 의혹을 받는 정치 지망생 배 모 씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(27일) 오후 공직선거법·정치자금법 위반 혐의를 받는 배 씨를 피의자 신분으로 소환했습니다.

배 씨는 지난 2021년 국민의힘 당 대표 경선 과정에서 이준석 당시 후보 대신 여론조사 비용을 납부했다는 의혹을 받는 인물입니다.

경찰은 배 씨를 상대로 이 대표와의 관계, 명태균 씨에게 여론조사비를 지불한 사실이 맞는지 등을 확인할 방침입니다.

지난 4월 언론 보도를 통해, 이 대표가 후보 시절 자신의 당대표 선거를 도와달라며 명태균 씨에게 여론조사를 의뢰했고, 이 여론조사 비용을 2022년 지방선거에서 고령군수 출마를 준비하던 배 씨가 대납했다는 의혹이 제기된 바 있습니다.

경찰은 지난달, 이 같은 의혹과 관련한 시민단체 고발을 접수한 뒤, 서울경찰청 공공범죄수사대에 해당 사건을 배당해 수사하고 있습니다.

경찰은 이와 관련해 어제(26일) 명태균 씨가 실질적으로 운영한 걸로 알려진 여론조사 업체에서 실무를 담당한 공익 제보자 강혜경 씨를 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
문예슬
문예슬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 <br>본회의 통과…사고 774일 만

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 본회의 통과…사고 774일 만
‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결

‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결
‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.