문화

제82회 베네치아영화제 개막…박찬욱 ‘어쩔수가없다’ 황금사자상 후보

입력 2025.08.27 (14:35) 수정 2025.08.27 (14:36)

프랑스 칸, 독일 베를린영화제와 함께 세계 3대 영화제로 꼽히는 제82회 베네치아영화제가 현지 시각 27일 이탈리아 베네치아 리도 섬에서 개막했습니다.

제82회 베네치아영화제 작품상인 황금사자상 장편영화 경쟁 부문에는 박찬욱 감독의 ‘어쩔수가없다’ 등 모두 21개 작품이 공식 초청됐습니다.

박찬욱 감독이 베네치아영화제 경쟁 부문에 초청된 것은 지난 2005년 ‘친절한 금자씨’ 이후 20년 만입니다.

특히 한국 영화가 베네치아영화제 경쟁 부문에 진출한 건 지난 2012년 황금사자상을 받은 고 김기덕 감독의 ‘피에타’ 이후 13년 만으로, 박 감독의 수상 여부에 관심이 집중되고 있습니다.

경쟁 부문 심사위원장은 영화 ‘디센던트’, ‘바튼 아카데미’ 등을 연출한 미국 감독 알렉산더 페인이 선정됐습니다.

한편, 이번 경쟁 부문에는 한국 영화 ‘지구를 지켜라’를 리메이크한 요르고스 란티모스 감독의 ‘부고니아’와 노아 바움벡 감독이 만들고 조지 클루니가 출연하는 ‘제이 캘리’, 기예르모 델 토로 감독의 ‘프랑켄슈타인’, 캐스린 비글로 감독의 ‘하우스 오브 다이너마이트’, 짐 자무시 감독의 ‘파더 마더 시스터 브라더’ 등이 후보에 올랐습니다.

한편, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 기술을 활용한 작품들을 소개하는 이머시브 부문에는 최민혁 감독의 ‘저녁 8시와 고양이’가 후보에 이름을 올렸습니다.

제82회 베네치아영화제는 다음 달 6일까지 11일간 열리며, 시상은 폐막식과 함께 진행됩니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
임재성 기자

