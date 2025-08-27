정치

정청래 “대한민국엔 야당 없고 극우 세력만 있다…더 뭉쳐서 내란 척결”

입력 2025.08.27 (14:41) 수정 2025.08.27 (14:42)

더불어민주당 정청래 대표가 국민의힘을 겨냥해 “야당이 건전해야 여당도 건강하고 서로 선의의 경쟁을 할 수 있을 텐데 극우세력만 득세하는 상황”이라고 비판했습니다.

정청래 대표는 오늘(27일) 오후 국회에서 열린 의원총회에서 “한미 정상회담에 대한 국민적 평가도 대단히 후함에도 불구하고 ‘도로 윤석열당’, ‘도로 내란당’이 된 그들의 눈에는 그렇게 비치지 않는 것 같다”며 이같이 말했습니다.

이어 “평가를 제대로 하기는커녕 오히려 악담을 퍼붓고 있는 것을 보면서, 그들이 대한민국 국익을 생각하는 이들인가 의심하지 않을 수 없다”고 비판했습니다.

또 “개전의 정이 없어 보이고, 정상참작의 여지도 없어 보인다”며 “‘윤 어게인’을 주장해서 도대체 무엇을 하자는 건지 모르겠다. 비상계엄, 내란을 다시 하자는 것인지 알 수가 없다”고 지적했습니다.

그러면서 “이럴 때일수록 이재명 정부의 성공을 위해서, 내란 종식과 척결을 위해 더 똘똘 뭉치고 긴장의 끈을 놓지 않아야 한다”고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

