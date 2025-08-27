김포서 버스와 전신주 들이받아…인근 121세대 정전

오늘(27일) 오전 10시쯤 경기 김포시 북변동의 한 도로에서 버스가 전신주를 들이받았습니다.



이 사고로 다친 사람은 없었지만, 인근 121세대의 전기 공급이 끊겨 주민들이 불편을 겪었습니다.



한국전력공사 관계자는 "현재까지 79세대의 전기 공급이 복구됐다"며 "오늘 오후 6시까지 모든 세대 복구가 마무리될 것"이라고 밝혔습니다.



경찰과 소방 당국은 현장 접근을 통제하는 한편, 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 시청자 제공]



