“치킨 먹게 해주겠다 약속 지켰죠” K-중증외상 외과의 힘! [이런뉴스]

해사한 얼굴의 이 환자, 몽골 국립의대생 19살 엥흐진 씨입니다. 두 달 전만 해도 심각한 교통사고 후유증으로 4개 이상의 장기가 손상돼 스스로 식사를 못했습니다.



몽골과 중국에서 4번 이상 수술받았지만, 회복을 못 해 분당서울대병원을 찾았습니다.



장기 손상과 유착을 복원하는 고난도 수술이었습니다.



▲신홍경 분당서울대병원 응급외상중환자외과 교수

사실 외과 의사들이 가장 수술하기 힘들어하는 경우가 다른 수술을 받으신 환자분입니다. 왜냐하면 해부학적 위치도 바뀌어져 있고 배 안에 엄청나게 많은 유착들이 이제 있습니다. 그래서 특히 외국에서 다른 수술을 여러 번 다치신 이후로 받으셨기 때문에 어떤 수술을 받았는지 정확한 정보가 없었고요. 그래서 여러 번 수술받으면 또 유착이 그만큼 심하거든요. 그래서 저희도 수술에 임하면서 이런 점들이 상당히 어려웠고 정상적인 해부학을 확인하는 데까지도 수술 시간이 매우 오래 걸렸고요.



환자는 이제 일반식사가 가능할 만큼 회복됐습니다.



▲신홍경 분당서울대병원 응급외상중환자외과 교수

젊은 학생이잖아요. 그래서 K-푸드 좋아한다고 저한테 그런 얘기를 했었는데요. 환자 치료를 잘 받게 하기 위해 K-푸드도 내가 먹고 출국할 수 있게 해주겠다라고 이렇게 약속을 했었거든요. 환자가 퇴원할 때 이제 치킨 김밥 이런 거 먹어도 되냐고 물어보더라고요. 그래서 된다고 얘기해 주니까 엉엉 울더라고요. 왜냐하면 환자는 한 1년 동안 거의 밥을 못 먹고 식사를 못하고 살았기 때문에 엉엉 울면서 기뻐했던 모습이 상당히 보람됐고요.



엥흐진 씨는 교통사고로 생긴 하반신 장애 재활치료도 병행하고 있습니다.



▲신홍경 분당서울대병원 응급외상중환자외과 교수

다리 쪽 절단된 거에 대한 치료는 원래 처음에 의뢰받을 때 저희가 얘기됐던 내용은 아닌데요. 그 환자를 보니까 잘 회복이 되고 독립적으로 또다시 학교도 다니고 생활하려면 의족 치료까지 좀 필요할 것 같다는 생각을 해서 제가 제안을 드렸습니다. 재활의학과 교수님들도 진료를 잘해 주셔서 지금은 의족을 착용하고 이제 일어서는 단계까지 됐습니다.



사고로 꺾일 뻔했던 엥흐진 씨의 꿈, 이젠 이 병원에서 의학 연수를 받는 것으로 더 구체화됐습니다.



▲신홍경 분당서울대병원 응급외상중환자외과 교수

학교 잘 다녀서 의사가 돼서 우리 병원에 연수 오고 싶다는 얘기를 하더라고요. 그래서 정말 고마웠고요. 사실 저희나 우리 병원에 이보다 더 좋은 칭찬이 있을까 싶습니다.



지난해 한국의 의료를 찾아 한국을 찾은 외국인 환자의 진료 과목은 피부과와 성형외과에 70% 가까이 집중돼 있습니다. 하지만 최근 이 병원엔 중증질환 치료를 받으려는 외국인 환자들이 늘었습니다



외면하기 어려웠던 외국인 외상 중환자를 협진으로 치료한 진료팀, 마지막으로 이런 말을 하고 싶다고 했습니다.



▲신홍경 분당서울대병원 응급외상중환자외과 교수

사실 저는 응급 수술하고 외상 중환자 치료하는 그런 일을 하고 있습니다. 그래서 저희가 수술하고 치료하는 분들의 대다수는 몇 시간 이내에 이제 수술 안 받으시면 돌아가시는 분들을 대상으로 하고 있는데요. 물론 상당히 보람도 있고 좋은 일이지만 저도 이제 몸에 좀 부치고 젊은 사람들이 이런 일을 하지 않으려는 것에 조금 아쉬움이 있습니다.

그래서 국민들께서 또 이런 이제 관련된 일 하시는 분들께서 관심 가져주시면 저희가 좀 더 환자분들 놓치지 않고 더 많이 치료할 수 있을 거라고 생각이 들고요.

그리고 한편으로는 저희가 같은 외과 의사들만 좀 많이 이제 조명이 되는데요. 저희가 수술을 하려면 처음에 환자 받아주신 응급의학과 교수님들이나 마취과 선생님들 그리고 같이 환자 봐주시는 중환자실 팀들 여러 팀들이 같이 하는 거거든요. 그래서 그분들까지 다 같이 좀 관심을 가져주시고 지원해 주시면 저희가 좀 더 국민들께서 원하시는 치료를 잘 할 수 있을 거라고 생각을 합니다.



