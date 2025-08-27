정치

‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결

입력 2025.08.27 (15:00) 수정 2025.08.27 (16:10)

국민의힘이 추천한 이상현·우인식 국가인권위원 후보자 선출안이 국회 투표에서 부결됐습니다.

오늘(27일) 오후 열린 국회 본회의에서 무기명 투표로 진행된 이 후보자에 대한 선출안은 총투표수 270명 중 반대 168명, 찬성 99명, 기권 3명으로 부결됐습니다.

또, 우 후보자에 대한 선출안은 총투표수 270명 중 반대 166명, 찬성 99명, 기권 5명으로 마찬가지로 부결됐습니다.

국민의힘은 지난 25일 인권위 상임위원으로 이상현 숭실대 국제법무학과 교수를, 비상임위원으로 우인식 법률사무소 헤아림 변호사를 내정했습니다.

하지만 내정 직후 이 후보자에 대해서는 동성애 혐오, 우 후보자에 대해서는 전광훈 목사를 변호하는 등 극우 성향이라는 비판이 나왔습니다.

전국공무원노동조합(전공노) 국가인권위 지부는 어제(26일) 성명을 내고 "이들은 성소수자 혐오와 12·3 내란 옹호 이력을 갖고 있다고 알려져 있다"면서 선출 반대 입장을 밝혔습니다.

우원식 국회의장은 부결 직후 국민의힘이 항의하자 "위헌, 위법한 비상계엄을 옹호하는 인사를 국회가 추천한다는 것은 국회가 스스로를 부정하는 것이나 다름없다"고 지적했습니다.

우 의장은 "더구나 국가인권위원회는 헌법적 가치에 따라 민주주의 토대 위에서 모든 개인의 기본적 인권 보호와 향상을 사명으로 하는 기관"이라며, 해당 내정자들의 추천은 "국가인권위원회 존재 자체를 부정하는 것과 다를 바 없다"고 밝혔습니다.

이어 "국회법 절차에 따라 이 안건을 상정하긴 했지만, 부결이라는 결과가 나타났다"며 "아무리 야당 몫의 추천이지만, 국회의 추천이라는 것을 유념해달라"고 발언했습니다.

국민의힘은 지난달에도 자당 몫 인권위원을 추천했으나 야당 반대로 국회 통과가 불투명해지자 이를 철회한 바 있습니다.

인권위원은 위원장을 포함한 상임위원 4명과 비상임위원 7명으로 구성되며, 이 중 4명은 국회 선출 몫으로 여야가 각각 2명을 추천합니다.

