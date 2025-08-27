정치

최동석 인사처장, ‘막말’ 논란에 “평가 심했던 점 반성”

입력 2025.08.27 (15:05) 수정 2025.08.27 (15:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

최동석 인사혁신처장이 과거 자신의 ‘막말’ 논란에 대해 “평가를 좀 심하게 내렸다는 점에 대해서 반성하고 있다”고 말했습니다.

최 처장은 오늘(27일) 국회 행정안전위원회 전체회의에서 국민의힘 이달희 의원의 지적에 이같이 답했습니다.

이 의원은 최 처장을 향해 “보수 인사는 물론 많은 여권 인사들에 대해 마구잡이로 원색적인 비판을 쏟아냈다”며 “오늘 바로 옆자리에 그중 한 분인 윤호중 행정안전부 장관과 나란히 앉아 계시니 요즘 아이들 하는 말로 ‘웃픈’(웃기면서 슬픈) 생각이 든다”고 말했습니다.

최 처장은 윤 장관이 2022년 민주당 공동비상대책위원장이던 시절 “무능한 아해(아이)들이 민주당을 제대로 이끌 수 없다는 것은 명백하다”고 비판한 바 있습니다.

이 의원은 “야당 비대위원장도 못 할 사람에게 대한민국 행정과 안전의 중책을 맡겨도 되겠냐”고 물었고, 최 처장은 “제가 시민의 한 사람으로서, 또 인사 조직론을 전공하고 가르쳐 온 사람으로서 그런 평가를 좀 심하게 내렸다는 점에 대해서 반성하고 있다”고 답했습니다.

그러면서 “이제 공직자가 되었으니까 공직자의 눈높이에서 언행을 조금 조심하도록 하겠다”고 밝혔습니다.

또 “제가 공직자가 되기 이전에 인사 평가 역량 진단 전문가로서 했던 모든 발언에 대해서 많은 분들의 마음의 상처가 크다는 것을 알게 됐다”며 “그래서 대단히 죄송하고 송구하다는 말씀을 올린다”고 재차 고개를 숙였습니다.

국민의힘 주호영 의원도 최 처장에게 “너무 자신감 갖고 어디 가는 데마다 인사 전문가라고 하지 말라”며 “귀에 대단히 거슬린다. 갓이 무거우면 목이 부러진다”고 쓴소리를 했습니다.

이어 “자기에게 맞지 않는 건 재앙으로 돌아온다”며 “인사혁신처장이 모범이 돼야 하는데 본인이 그 기준에 맞는지 돌아보라. 이제 공직자가 됐으니 잘하겠다고 했지만, 사람은 잘 바뀌지 않는다”고 지적했습니다.

기본소득당 용혜인 의원은 최 처장이 이태원 참사 트라우마를 겪는 소방관들에 대한 지원을 확대해달라는 요구에 제대로 된 답변을 내놓지 않자 “제도 개선에 대해 검토하겠다는 정도의 이야기는 해야 되는 것 아니냐”며 질타했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 최동석 인사처장, ‘막말’ 논란에 “평가 심했던 점 반성”
    • 입력 2025-08-27 15:05:13
    • 수정2025-08-27 15:12:25
    정치
최동석 인사혁신처장이 과거 자신의 ‘막말’ 논란에 대해 “평가를 좀 심하게 내렸다는 점에 대해서 반성하고 있다”고 말했습니다.

최 처장은 오늘(27일) 국회 행정안전위원회 전체회의에서 국민의힘 이달희 의원의 지적에 이같이 답했습니다.

이 의원은 최 처장을 향해 “보수 인사는 물론 많은 여권 인사들에 대해 마구잡이로 원색적인 비판을 쏟아냈다”며 “오늘 바로 옆자리에 그중 한 분인 윤호중 행정안전부 장관과 나란히 앉아 계시니 요즘 아이들 하는 말로 ‘웃픈’(웃기면서 슬픈) 생각이 든다”고 말했습니다.

최 처장은 윤 장관이 2022년 민주당 공동비상대책위원장이던 시절 “무능한 아해(아이)들이 민주당을 제대로 이끌 수 없다는 것은 명백하다”고 비판한 바 있습니다.

이 의원은 “야당 비대위원장도 못 할 사람에게 대한민국 행정과 안전의 중책을 맡겨도 되겠냐”고 물었고, 최 처장은 “제가 시민의 한 사람으로서, 또 인사 조직론을 전공하고 가르쳐 온 사람으로서 그런 평가를 좀 심하게 내렸다는 점에 대해서 반성하고 있다”고 답했습니다.

그러면서 “이제 공직자가 되었으니까 공직자의 눈높이에서 언행을 조금 조심하도록 하겠다”고 밝혔습니다.

또 “제가 공직자가 되기 이전에 인사 평가 역량 진단 전문가로서 했던 모든 발언에 대해서 많은 분들의 마음의 상처가 크다는 것을 알게 됐다”며 “그래서 대단히 죄송하고 송구하다는 말씀을 올린다”고 재차 고개를 숙였습니다.

국민의힘 주호영 의원도 최 처장에게 “너무 자신감 갖고 어디 가는 데마다 인사 전문가라고 하지 말라”며 “귀에 대단히 거슬린다. 갓이 무거우면 목이 부러진다”고 쓴소리를 했습니다.

이어 “자기에게 맞지 않는 건 재앙으로 돌아온다”며 “인사혁신처장이 모범이 돼야 하는데 본인이 그 기준에 맞는지 돌아보라. 이제 공직자가 됐으니 잘하겠다고 했지만, 사람은 잘 바뀌지 않는다”고 지적했습니다.

기본소득당 용혜인 의원은 최 처장이 이태원 참사 트라우마를 겪는 소방관들에 대한 지원을 확대해달라는 요구에 제대로 된 답변을 내놓지 않자 “제도 개선에 대해 검토하겠다는 정도의 이야기는 해야 되는 것 아니냐”며 질타했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
최유경
최유경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 <br>본회의 통과…사고 774일 만

[속보] ‘오송 지하차도 참사’ 국정조사계획서, 국회 본회의 통과…사고 774일 만
‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결

‘국민의힘 추천’ 이상현·우인식 국가인권위원 선출안, 국회서 부결
‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길

‘마스가!’ 외치며 엄지척 기념촬영…순방 마치고 귀국길
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 구속 갈림길…권성동 특검 출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.