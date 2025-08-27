“현대제철 파견법 위반”…비정규직 집단 고소

동영상 고정 취소

현대제철 비정규직 노동자 천8백여 명이 원청인 현대제철을 파견법 위반 혐의 등으로 검찰에 집단 고소했습니다.



전국금속노조 충남지부 현대제철비정규직지회는 오늘 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 기자회견을 열고 원청이 비정규직 노동자들을 직접 고용하지 않아 파견법을 위반했다며 고소장을 냈습니다.



이들은 또 원청이 동일 노동·동일 임금 등 교섭 요구에 응하지 않았다며, 부당노동행위를 했다고 주장했습니다.



