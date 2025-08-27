“추락한 미군 비행기를 찾아라”…70년 전 바닷속으로 [현장영상]

동영상 고정 취소

1952년 11월, 임무에 나선 C-46D 커맨더 한 대가 강릉 앞바다에 추락했습니다.



한국전쟁 중 병력 이동과 물자 보급 임무를 수행한 미군 수송기인데, 당시 18명을 태우고 있었습니다.



구조된 9명을 제외한 미군 8명과 한국군 1명은 지금까지 실종 상태로 남아 있습니다.



73년이 흐른 2025년 8월, 강릉 남항진 해변에서 이들의 잔해를 찾기 위한 수색이 재개됐습니다.



미국의 민간 보훈단체 '히어로즈윙스'가 사고 기록을 입수해 자체 조사에 나선 겁니다.



대니 케이 '히어로즈윙스' 부대표는 "과거 전쟁에서 실종된 군인뿐만 아니라 사망한 가족들의 정보를 찾는 일을 돕고 있다"며 "이번 조사의 경우, 모든 문서와 기록에 따르면 매우 얕은 바다에 추락했다고 되어 있어 추락 지점을 찾고자 했다"고 밝혔습니다.



이번 수색은 '히어로즈윙스'와 KBS 수중 취재팀, ROV 수색팀이 공동으로 진행했습니다.



최첨단 수중 촬영 로봇, 일명 'ROV'가 수중 음파와 영상으로 금속 물체를 탐지하면 취재팀이 내려가 육안으로 확인하는 방식입니다.



이틀 동안 육지와 가까운 반경 600m를 샅샅이 뒤진 결과, 수심 10미터 지점에서 비행기 엔진으로 추정되는 대형 잔해물을 발견했습니다.



한미 양국 전문가들의 1차 분석 결과 외형상으론 사고 기종 수송기 엔진과 매우 유사하다는 답변을 받았습니다.



국방부 유해발굴감식단은 KBS 보도가 나간 다음 날인 오늘, 미군과 화상회의를 열기로 했습니다.



해당 엔진이 추락기 잔해로 최종 확인될 경우 한미 양국이 최초로 합동 수중 유해 발굴에 나설 예정입니다.



(촬영기자: 홍성백, 조정석, 김형준)



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!