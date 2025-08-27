한미, 남한강서 연합 도하훈련…장비 상호운용성 검증

육군은 지난 25일부터 오늘(27일)까지 경기도 여주 남한강 일대에서 '을지 자유의 방패'(UFS) 연습 계기 '한미연합 제병합동 도하훈련'을 실시했다고 밝혔습니다.



훈련에는 육군 제7공병여단 예하 도하단과 미 2사단·한미연합사단 예하 814다목적교량중대, 스트라이커여단, 2전투항공단 소속 300여 명의 장병이 참가했습니다.



또한 한국형 자주도하장비 '수룡'과 리본부교, 개량형 전술부교를 포함한 130여 대 장비와 미 스트라이커 장갑차 등 20여 대의 기계화 전력이 투입됐습니다.



수룡은 평소에는 차량 형태로 기동하며 아군의 도하작전을 지원할 때는 문교와 부교로 신속하게 전환할 수 있는 수륙양용 도하 지원 장비입니다.



이번 훈련은 한미 양측의 도하 자산을 활용해 문교와 연합 부교를 구축하는 등 장비들의 상호운용성을 실질적으로 검증하는 데 중점을 두고 진행됐습니다.



훈련은 무인수상정과 공격단정을 활용한 수색 정찰로 시작됐습니다.



7공병여단은 훈련 성과를 분석해 추가 훈련 과제를 도출하고 제대별 전술훈련과 다양한 연합 훈련을 강화할 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 육군 제공]



